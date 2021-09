Un centenar de jóvenes marchan en Concepción exigiendo medidas contra el cambio climático

Un centenar de personas, principalmente jóvenes y adolescentes, se manifestaron este viernes en el centro de Concepción exigiendo medidas urgentes contra el cambio climático. Los acompañó la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, quien denunció cómo el calentamiento global ha afectado a los habitantes de su comuna, sobre todo por la sequía.

Cerca de 100 personas, principalmente jóvenes y adolescentes, marcharon por avenida O’Higgins en la comuna de Concepción durante la convocatoria Friday for Future, también conocida como “Huelga por el Clima”.

En la oportunidad presentaron lienzos con consignas alusivas al medio ambiente y los drásticos efectos generados por el calentamiento global, tras la intervención directa del ser humano en el planeta.

Tomás Barrera, vocero del movimiento en Concepción, detalló la preocupación que existe en los jóvenes por levantar estos temas.

“Este movimiento está dirigido a toda la ciudadanía, para tomar conciencia de lo que está pasando porque nuestro planeta no está bien. Necesitamos no sólo actuar sino tener soluciones porque ya no nos está quedando tempo. Necesitamos reparar los problemas que ya se han generado”, indicó Barrera.

Marco Sánchez, participante de la manifestación y miembro del movimiento, asegura que lo que buscan es hacer presión en las autoridades.

“Tratamos de generar presion para declarar estado de emergencia climática y ecológica en todo el territorio, para generar planes de acción en contra de los daños tras esta crisis”, indicó el joven.

Estuvo en el lugar la alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, quien cree que los efectos de la crisis climática han golpeado fuertemente a la comuna que representa.

“Creemos que los campesinos están cercados por el monocultivo; que ya no tenemos agua para beber y menos para regar. El cambio climático nos ha afectado muchísimo y necesitamos hacer algo en contra de eso”, afirmó la edil.

Uno de los momentos más simbólicos tuvo lugar frente a Plaza Independencia y en el paseo peatonal Barros Arana, donde se recostaron en el suelo mientras gritaban “Ecocidio“.

La manifestación comenzó en Plaza de Los Tribunales, llegó a Plaza España y volvió a su origen por Barros Arana.