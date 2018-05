Personas en silla de ruedas dan perfecta respuesta a horrible comentario de escritor

Hace cuatro a√Īos, un conocido participante de programas de televisi√≥n de Estados Unidos y escritor comparti√≥ un controvertido tuit que molest√≥ a varios.

Se trata de Ken Jennings, quien en su publicaci√≥n asegur√≥ que no hab√≠a “nada m√°s triste que una persona sexy en una silla de ruedas”.

Este mensaje se ha vuelto recientemente viral gracias a la enérgica respuesta de Annie Segarra, una blogger y activista.

Nothing sadder than a hot person in a wheelchair. — Ken Jennings (@KenJennings) September 22, 2014

La joven posteó una imagen en la que aparece maquillada y con una expresión sumamente positiva.

“Llora por eso, babe”, escribi√≥. Y aunque Annie no invit√≥ a nadie a imitarla, de forma espont√°nea otras personas con discapacidades comenzaron a compartir sus propias fotograf√≠as para demostrar a Jennings lo equivocado que estaba.

Oh word? Nothing sadder than a man who puts down an already oppressed minority. But that‚Äôs fine! You can stay sad and I will stay hot and disabled lol. ūüíĀūüŹľ‚Äć‚ôÄÔłŹ As Borat would say: A LALALALA YOU WILL NEVER GET THIS! ūü§ó pic.twitter.com/ufNJJRs6sl — IDK, Hanni B |MAY IS EHLERS-DANLOS AWARENESS MONTH (@MissusSinister) April 24, 2018

“Perd√≥n, te puse triste”, escribi√≥ una de las mujeres que pos√≥ sonriente en una playa, mientras que otra usuaria se√Īal√≥: “Nada m√°s triste que un hombre que humilla a una minor√≠a ya oprimida. Pero est√° bien. Puedes quedarte triste y yo seguir√© siendo una discapacitada sexy. Tal como dijo Borat: nunca tendr√° esto”.

Cabe se√Īalar que el tema se tom√≥ las redes sociales con el hashtag #HotPersoninaWheelChair (Persona sexy en silla de ruedas).

“No me gusta definirme como una persona sexy en silla de ruedas, pero definitivamente soy una persona cool en silla de ruedas, y muy lejana de historias tristes. La diversidad es lo mejor”, se√Īal√≥ otra de las usuarias.

Virali Modi, finalista del Miss Wheelchair India 2014, tambi√©n se sum√≥ a las respuestas. “Soy activista por los derechos de los discapacitados, embajadora juvenil de Enable Travel, oradora motivacional, escritora, modelo, actriz y una persona sexy en silla de ruedas”, tuite√≥.

I am Miss Wheelchair India runner-up 2014, a disability rights activist, youth ambassador with @enabletravel, a motivational speaker, writer, model, actress, and a #hotpersoninawheelchair. Sorry, not sorry! pic.twitter.com/EomEOZ3H9P — Virali Modi (@Virali01) May 9, 2018

I am a proud Flemish (Belgian) paperback writer #HotPersonInAWheelchair pic.twitter.com/6Z9wmTPD5O — Remo Pideg published author creepy horror tales (@auteur_Remo) May 7, 2018

Whatever the original poster meant, I‚Äôm loving the positivity of this!! Here‚Äôs a couple of hotties ūüėÄ me and my cousin. She‚Äôs not in a wheelchair. Do I look any worse cause I‚Äôm sitting in a wheelchair??? I think not!! Let‚Äôs celebrate diversity #HotPersonInAWheelchair ‚̧ԳŹ‚̧ԳŹ pic.twitter.com/BThZQRAHYA — Claire Howat (@lilacchiararose) May 7, 2018

Did you call for a #HotPersonInAWheelchair?

Happy sunny Monday ūüėé pic.twitter.com/zsNF2jmf3x — Head Full Of Kittens #PCPEU (@notwaving) May 7, 2018