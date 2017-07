Tinder regala cita a pareja que conversó durante 3 años por la aplicación

Tinder, la aplicación mundial para conocer gente y, eventualmente, conseguir pareja, es una de las más influyentes si de conciliar citas se trata.

En 2016 la empresa sostenedora avisaba que ya habían llegado a los 11 mil millones de match (una forma de decir que eres guapo/a). Una cifra impresionante, considerando que empezó a funcionar sólo 4 años antes.

De todas formas hay que tener cudiadado, ya que del total de usuarios de la aplicación, el 42% son infieles, según el estudio de GlobalWebIndex.

Tal parece que la suerte para la pareja conformada por Josh y Michelle fue distinta. No hubo muchos match ni infidelidades.

Ellos se hablaron durante 3 años por la aplicación, aunque a veces los mensajes los respondían con diferencias de meses, tal como lo muestran las siguientes imágenes que Josh hizo públicas en Twitter:

Hahahaha one day I'm going to meet this girl and it's going to be epic. Look at the dates of our tinder texts. pic.twitter.com/DASQK4c5cX — Josh Avsec (@Wes_03) July 8, 2017

“Algún día conoceré a esta chica y ese momento será épico”, escribió el chico. “Miren las fechas de nuestros textos de Tinder”, continuó.

Las imágenes se hicieron virales rápidamente, alcanzando más de 30 mil retweets y cerca de 95 mil ‘me gusta’.

Y es que el joven de Kent, Ohio, no podía creer que había mantenido una conversación con esta chica durante tanto tiempo y de esta forma. Ya le causaba risa.

Tinder se enteró: el regalo

Posteriormente, fue la cuenta de Tinder en Twitter quien respondió al hombre, sorprendiendo a todos con un particular comentario.

Good things come to those who wait ⌛️ — Tinder (@Tinder) July 10, 2017

“Lo bueno se hace esperar”, dijeron desde la aplicación. No obstante, minutos más tarde llegó otro comentario que lo impresionó.

It’s time you got together IRL. You have 24 hrs to decide the city you want to have your first date in and we’ll send you there! @mch_rnd https://t.co/7r2JQtcxKC — Tinder (@Tinder) July 10, 2017

“Es tiempo de que se junten. ¡Tienen 24 horas para escoger la ciudad donde quieren tener su primera cita y los enviaremos allí!”, decía el tuit que fue compartido 5 mil veces.

Y claro, cómo no aprovechar la oportunidad. La pareja escogió irse a Maui, en Hawaii.

No sería mala idea que, ahora, tomes tu celular, abras Tinder y le hables a esa persona que dejaste en visto… ¿no crees?