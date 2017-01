La entrevistada que tomó al pie de la letra la pregunta de un periodista

Trasmitir un despacho en vivo y en directo, siempre puede ser un riesgo para el periodista. La carencia de edición muchas veces permite que las personas entrevistadas expresen ideas que no se ajusten a la pauta o que terminan convirtiéndose en “chascarros” emitidos sin filtro.

Así le sucedió a un periodista australiano Michael Scanlan’s que salió a recorrer un parque en busca de algunas entrevistas. “Nombre y apellido, por favor”, le preguntó el profesional a una joven que se encontraba trotando en el camino, a lo que ella responde “Erica O’Donnell”.

Hasta ese momento, todo iba bien. No obstante, la segunda pregunta de la pauta fue la que provocó el “fail” que se trasmitió en vivo por Canal 7 Live. “¿Puedes deletrear el primero y el último?”, le pidió el periodista, refiriéndose a su nombre y apellido.

En ese momento la joven entiende la pregunta de forma literal y le deletrea “primero” y “último”, en vez de lo que se refería el periodista. “Esto me sucedió hoy. Antes de una entrevista le pedí a esta simpática señora que me dijera su nombre…”, escribió Michael en twitter.

So this happened today. Before an interview I asked this nice lady to say her name for me. Then to spell first and last.. pic.twitter.com/O8agrSI1J2

— Michael Scanlan (@MScanlan7) 11 de enero de 2017