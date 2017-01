La genial respuesta de una madre ante comentario racista de su hijo

Las redes sociales son impresionantes gracias a la forma en la que nos dejan compartir nuestros pensamientos en fracciones de segundo.

Por supuesto, algunos tienen ideas bastante más controversiales que otros y no piensan en las consecuencias antes de exponerlas, mucho menos que su propia familia los puede dejar en ridículo como lo hizo ésta madre ante el comentario racista de su hijo.

Este usuario anónimo posteó en Facebook uno de los miles de memes racistas que han circulado la red social, declarando que los inmigrantes no tienen, ni nunca tendrían, la inteligencia o habilidad para tener una buena posición en su país.

Sus amigos de trabajo se rieron con sus palabras y señalaron que los extranjeros nunca deberían siquiera tener una posición elevada en un empleo, aún si tuvieran la habilidad para ser banqueros, políticos o cualquier otra profesión.

Son comentarios que atacan directamente a los inmigrantes de todas las regiones que no sean de su país, que aparentemente sería Reino Unido.

“Debe haber una razón por la cual no hay ninguno de ellos en el staff de mi banco. No tienen la capacidad de aprender, independiente de cuántos años pasen al lado de nosotros, no pueden ser tan civilizados e inteligentes como la gente normal”, indicó el usuario, respondiendo a sus amigos.

Fue esta frase la cual desató la ira de su madre, la cual decidió que debía revelar algo que, esperamos, cambiaría su opinión.

Su mensaje dice lo siguiente:

Mi querido, detesto tener que interrumpir esta orgía racista entre tú y tus “ingeniosos” amigos. Nunca hemos querido decirte esto, y quizás no debería decirlo ahora, pero creo que has cruzado una línea esta vez. Así que, te mereces esto.

Te quiero decir que nosotros (tu papá y yo) te adoptamos hace unos 23 años (cuando tenías dos años) de una familia de Armenia, que vivía en ese momento en Sofia, Bulgaria.

En fin, no es nada de qué avergonzarse. Tú te convertiste en un joven banquero con bastante éxito y con una gran vida. Supongo que eso significa que esos ‘sucios extranjeros’ con esos ‘sucios genes’ TIENEN la capacidad de convertirse en algo y hacer algo grande con sus vidas después de todo.

P.D- Todavía te esperamos para almorzar este domingo. Voy a preparar Espagueti a la Boloñesa. Espero que eso no sea muy “extranjero” para ti.

Esperamos que esta revelación le haya dado la lección que necesitaba y que haya reconsiderado sus opiniones.