El "Facebook evangélico" que nace en Chile: Bendiciones acompañan al Me Gusta

Este miércoles a las 11:00 horas se lanzará Fraterna, una nueva red social creada en Chile y pensanda alrededor de un nicho que sigue creciendo en número e importancia en el país: la comunidad evangélica y protestante.

Sin posibilidades de garabatos, insultos, funas, pornografía, suplantación de identidad o amenazas, la nueva red social cristiana debutará mañana ante la comunidad evangélica de Chile.

“Porque Facebook se ha transformado en una moledora de carne humana, si, por ejemplo, no estás de acuerdo con la derecha eres un comunista y si no eres de izquierda eres un fascista. Nosotros queremos cuidar a nuestra juventud, en especial a los más pequeños”, indicó a BioBioChile, Cristian Nieto, encargado de Comunicaciones del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas.

Según Nieto, las posibilidades de compartir afinidades en redes tradicionales resultaban insuficientes: “Cuando comenzó el debate por el aborto, por ejemplo, cristianos posteaban y recibían decenas de críticas de todo tipo y el desgaste pedía un espacio propio”.

¿Qué pasará con los “Me gusta”? ¿Cuáles son las novedades?

Fraterna ha considerado una serie de positivos emoticones e iconos destinados a enriquecer el contacto entre sus usuarios: Bendiciones, Me alegra, Amén, Aleluya, Gracias a Dios, Dios te Bendiga, Felicitaciones, Me Gusta y Me Encanta, entre otros, serán las múltiples posibilidades de expresión.

En materia musical, Fraterna cuenta con su propia versión de YouTube, que al igual que su par, permite compartir música, subir contenidos y promover a grupos emergentes, además de la posibilidad de captar ingresos.

Especial interés ha despertado el “Tinder” evangélico. Un espacio destinado a contactar personas que buscan pareja y cuya visión valórica sea coincidente.

La Biblia on line, con concordancias, referencias y notas históricas, corresponde a otro de los múltiples espacios disponibles para los usuarios de Fraterna.

Otro novedoso espacio será su bolsa de trabajo, donde empresarios cristianos podrán ofertar espacios para profesionales, técnicos y personas en general. De la misma forma este espacio considerará a los emprendimientos y microempresas.

Asimismo estará la posibilidad de organizar grupos de interés por afinidades, causas y organizaciones. En este contexto está a agenda de cada iglesia y su pastor, disponible solo para los integrantes de cada denominación.

Mirando al exterior

Esta iniciativa de chilenos fue propuesta por la empresa Global Data a la comunidad evangélica y protestante de Chile, quienes -como ya se indicó- buscaban su propio espacio.

La plataforma no tendrá ningún costo para los usuarios, por el contrario buscará aprovechar el creciente interés de la sociedad por este nicho y buscar retribuciones para quienes la aprovechen. Como por ejemplo convenios con empresas automotrices para comprar en términos especiales.

La nueva red social, que buscará financiarse con publicidad, pretende extenderse al resto del Cono Sur, partiendo por comunidades con las cuales Chile tiene mayor conversación, como son Perú, Argentina, Bolivia o Venezuela.

Según Cristian Nieto, la diferencia de esta red social con otras iniciativas cristianas que se han tratado de levantar, es que esta constituirá un espacio mucho abierto y tolerante, ya que podrán participar en él diferentes iglesias tradicionales y personas ajenas a ellas, claro que con menos atribuciones y bajo la obligación de mantener el respeto para no ser bloqueado por el software detrás de la plataforma.