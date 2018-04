Restaurant ofrece hamburguesa con tarántula asada para celebrar el Mes de la Carne Exótica

Sin duda, el restaurant Bull City Burger and Brewery, de la ciudad de Durham (Carolina del Norte, Estados Unidos) se tom√≥ muy en serio la conmemoraci√≥n del Mes de la Carne Ex√≥tica y puso en su men√ļ una serie de hamburguesas que incluyen carnes de animales muy singulares.

De esta forma, el local implementó tipos de hamburguesas a base de carne de cocodrilos, iguanas, pitones, bisontes, tortugas e insectos; las cuales tienen un valor de 30 dólares (19 mil pesos).

Sin embargo, la promoción estrella del restaurant es una hamburguesa de carne de res, con queso y diversos aderezos; la cual se puede comer con una tarántula asada encima de ella.

Martha did it yesterday, Randall did it today, and now it's David D's turn to give it a shot!

David D. ticket # 907656 give us a call and claim your tarantula burger. ūüē∑ÔłŹ pic.twitter.com/rZh5cvTHKB

— Bull City Burger (@BullCityBurger) 6 de abril de 2018