Supuesta profecía bíblica dice que el mundo se acaba el 23 de septiembre... pero no es así

Cada cierto tiempo aparecen augureros que aseguran que se acerca el fin del mundo. Cómo olvidar cuando se decía que el 21 de diciembre de 2012 se acabaría la existencia de todo el planeta, según una supuesta profecía maya.

Y ahora hay una nueva fecha: el 23 de septiembre de 2017. De acuerdo a algunos fanáticos religiosos, el libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento de la Biblia vaticina esta fecha como la del “Arrebatamiento“, es decir, cuando Jesús venga por segunda vez a la Tierra para rescatar “a los buenos”, mientras los “malos” sufrirán en el fin de los días.

De acuerdo al portal de Telemundo, esta interpretación se desprende del capítulo 12 del Apocalipsis donde dice que el Arrebatamiento ocurrirá cuando aparezca “una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza”. Esto hizo pensar a algunos literalistas religiosos que se trata de una alineación astronómica que contempla a las constelaciones de Virgo (la mujer) y Leo (las estrellas). Esa condición -que la Luna esté “bajo los pies” de Virgo y que el Sol pase por la constelación- ocurriría el 23 de septiembre.

Esto es lo que dice parte de la cita textual de la Biblia:

“Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la Tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones; y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo”.

Según los literales bíblicos, el dragón rojo está asociado con el Planeta X, un cuerpo celeste que orbita lejos de la Tierra, pero que de vez en cuando a ocasiona desastres.

El físico y astrónimo Marcelo Gleiser explicó en una amplia columna en NPR (National Public Radio) de Estados Unidos, que ni siquiera se ha comprobado la existencia de un Planeta X y que la profecía de que el mundo termina el 23 de septiembre no tienen ningún sentido.

“¿Qué dirán el 23 de septiembre cuando el mundo permanezca donde está?”, indicó y señaló que seguramente lo relacionarán a cualquier evento catastrófico o medianamente malo que ocurra ese día y aseguraran que así se da “comienzo al fin del mundo”.

El científico explicó que estos vaticinios derivan de la asociación que hace siglos se ha hecho entre lo astronómico y lo divino.

“Los cielos muestran alineaciones inusuales y fenómenos que se han observado durante milenios. Como para los creyentes los cielos son a menudo el reino de los dioses, el salto de ver algo extraño allí y atribuirlo a algún tipo de mensaje divino no es difícil. De hecho, en las culturas de todo el mundo encontramos eclipses, cometas y lluvias de meteoros asociados con malos presagios. Si los cielos actúan de forma loca, los dioses no pueden ser felices. Si los dioses no son felices, lo pagaremos especialmente – si eres cristiano – los pecadores”, afirmó respecto al origen de este tipo de profecías.

Gleiser enfatizó que el miedo de los cielos viene de la conciencia de nuestra fragilidad esencial que se manifiesta cuando hacemos frente a los poderes impresionantes de la naturaleza. “La actual temporada de huracanes es un ejemplo obvio de esto, al igual que el reciente eclipse solar”, expresó.

Por último, hizo hincapié en que si no queremos que el mundo “acabe” debemos poner de nuestra parte en hacer del planeta un mejor lugar para vivir.

“Desafortunadamente, cualquier año podría ser el año. En todo caso, depende de nosotros colectivamente hacer una diferencia en lo que vemos a nuestro alrededor, desde la injusticia social hasta la enfermedad y el hambre. Inculcar miedo como agente de cambio no ha funcionado por milenios – y no funcionará ahora”, expresó.

Hasta la Iglesia lo niega

Tal como señala la agencia de noticias cristianas ACI Prensa, incluso dentro de la Iglesia hay molestia por estas profecías. “Muchísimo cuidado con esas personas que ponen fechas, son herejes y están infundiendo temor a la gente. Nadie sabe el día ni la hora”, aseguró el sacerdote Samuel Bonilla, conocido en internet como “Padre Sam”.

Respecto a cuando ocurrirá el temido “Arrebatamiento”, el religioso indicó: “Jesús dice: la primera señal será que el Evangelio se haya proclamado a todo el mundo. La segunda señal será después de ciertos fenómenos naturales llegará la señal celestial del Hijo del Hombre. La tercera señal será la conversión del pueblo judío”.

“Ante la tercera pregunta de cuándo será el fin del mundo, dos respuestas: Segunda de Tesalonicenses dice (que) cuando llegue la apostasía y el anticristo. Y Mateo 24,35 dice cuidado, no se alarmen, nadie sabe ni el día ni la hora”.

“No nos andemos preguntando cuándo será la segunda venida o cuándo es el fin del mundo, más bien esforcémonos por estar preparados”, aseguró.