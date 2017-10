6 pasos para prevenir un ataque de ira del que podrías arrepentirte

Muchas veces los comentarios más pequeños o inconvenientes nos hacen explotar de ira. Y Antes de que nos demos cuenta, damos paso a nuestro niño interior, con berrinches y reacciones emocionales desmedidas, que más encima justificamos.

El filósofo David Hume tenía razón cuando dijo que “la razón es esclava de la pasión”. Es posible que oigamos una voz interior que nos obliga a detenernos incluso mientras gritamos, pero no podemos hacerlo en ese momento.

De cualquier manera, en la lucha entre nuestras emociones y nuestra racionalidad, parece que son nuestras emociones con frecuencia quienes ganan.

Por eso, la entrenadora de psicología positiva y terapeuta cognitiva conductual, Homaira Kabir, entrega 6 pasos para prevenir esa explosión de ira, de la que después podríamos arrepentirnos:

Paso # 1: nombra tu emoción

Este simple acto promueve una mayor integración bilateral en los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro y hace que te sientas como si tus emociones fueran escuchadas y reconocidas. Así que si estás alterado por un comentario que alguien hizo, debes cuestionarte: “¿Qué emoción siento ahora?” ¿Es la ira, el asco, la frustración, o quizás la tristeza? “Este es el primer paso para crear distancia de tus emociones en lugar de ser superado por ellos.

Paso # 2: escucha tus pensamientos

Junto con las emociones aumentadas, hay invariablemente un comentario que recorre tu mente. ¿Puedes oír lo que te está diciendo? ¿Estás desahogándote sobre la injusticia de la situación, sobre cómo se te han tratado? ¿Te está recordando incidencias similares en el pasado y cómo es hora de que te vengues? Debes escuchar atentamente, consignó el sitio de salud emocional Happify.

Paso # 3: conectarse con el significado

Un pensamiento es sólo un pensamiento … hasta que le atribuimos un significado. Ahí es cuando se llena de emoción y cuando el significado es negativo, perturbador o asustadizo, reaccionamos de manera extrema y, a menudo, auto-destructiva. Así que si tu pensamiento dice: “¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera?”, ¿Cuál es el significado subyacente? ¿Te hace surgir creencias de que eres superior y que otros no tienen el derecho de defenderse por sí mismos? ¿O llega a aquellas partes no sanadas dentro de ti que creen que eres incompetente y temes que has estado expuesto? Una vez más, reflexiona sobre el significado hasta que suene real para ti.

Paso # 4: desafiar el significado

El significado que atribuimos a las situaciones, a los motivos de los demás y a nuestras propias reacciones son, a menudo, el resultado de experiencias pasadas (sobre todo desde nuestros primeros años). Debido a que tienen una formación infantil, son rígidos, concretos y extremos. Como adultos, tenemos la capacidad de desafiar estas creencias porque nuestros cerebros pueden pensar de maneras más flexibles. Por lo tanto, si eres mordaz en tu creencia de que la otra persona es incompetente, es posible que desees recordar de todas las áreas maravillosas en su vida donde ha demostrado sus habilidades y talentos y se desempeñó bien.

Paso # 5: Cambiar tus pensamientos

Una vez que hayas cambiado el significado, es más fácil cambiar los pensamientos. Pregúntate si la otra persona realmente quería ofenderte o si estaba simplemente indicando su perspectiva. O tal vez ¿estaban cansados y no querían decir las cosas así? Cambiar “¿Cómo se atreve ella …!” A “Prefiero que ella no …” tiene un efecto completamente diferente en nuestra mente y cuerpo. Recuerda el mejor lado de esa persona para ver la imagen completa. Incluso puede ayudarte a entenderlos mejor y aceptarlos por lo que son, con sus fortalezas y sus debilidades.

Paso # 6: Decidir actuar-o dejar ir

Una vez que te hayas conectado contigo y puedas pensar con tu cerebro adulto, estarás en condiciones de decidir qué hacer con la situación. Puedes expresar tu opinión, pero luego aclararle a la otra persona cómo te sentiste. Puedes expresar tu necesidad de respeto de una manera tranquila. O tal vez te das cuenta de que la reacción de la otra parte fue propia del carácter para ellos. De cualquier manera, actúas conscientemente más que emocionalmente.

Lo importante siempre es estar consciente de que algo nos está pasando interiormente para reaccionar así, y luego trabajar para solucionarlo con nosotros mismos primero y luego con quien nos afectó. De esa manera, nos acostumbraremos a tomarnos las cosas de manera diferente, cada vez más.