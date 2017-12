El impresionante caso de la gatita que nació con "dos rostros" en Sudáfrica

Miércoles 27 diciembre de 2017 | Publicado a las 12:58 · Actualizado a las 13:00

Sólo tiene dos semanas de edad y ya es toda una personalidad de internet. Se trata de Betty Bee, una gatita nacida en Sudáfrica que tiene una extraña malformación genética que le hace tener “dos rostros”.

A diferencia de otros felinos, la gatita tiene dos hocicos, tres ojos y dos narices, las que están conectadas entre sí. Según contó su dueño al portal de noticias Newsweek, a penas vio que su mascota era diferente a sus dos hermanos, decidió llevarla a un especialista en gatos con necesidades distintas.

El experto, que prefirió no revelar su identidad, le explicó al hombre que la gatita puede alimentarse por cualquiera de los dos hocicos sin ningún problema, puesto que “ambas son funcionales y conducen la comida al estómago”. También tranquilizó al dueño de la felina, explicándole que ésta se desarrolla de forma natural como cualquier otro gato, desafiando todos los pronósticos.

Ante el particular caso, el dueño de Betty Bee decidió crear un fanpage a la gatita con objeto de mostrar su avance a todos quienes siguen su historia. “Creé esta página para Bettie Bee, no para la fama, sino debido a la alta demanda de gente que quiere ver su progreso y me estaba añadiendo a mi perfil personal”, señaló.

Duplicación craneofacial

Tal como explica, la gata parece tener una afección llamada duplicación craneofacial o diprosopus (doble cara), la que puede afectar tanto a humanos como a todos los animales. Lo anterior sucede desde la concepción, formándose en el útero dos cráneos con funciones independientes.

Es un trastorno extremadamente raro y es el resultado de una actividad anormal de la proteína SHH, la que -dentro de sus funciones- rige el ancho de las características faciales. El exceso de esta proteína, conduce a la ampliación de las características faciales y a la duplicación de sus estructuras.

Si bien la mayoría de los humanos y animales que sufren esta afección mueren a los pocos minutos de nacer, Betty está desafiando todos los pronósticos científicos hasta el momento con sus dos semanas de vida.

Hasta el momento, la gatita come, duerme y maúlla como cualquier otro gatito recién nacido, y ya cuenta con más de 40 mil seguidores en Facebook que están atentos a su evolución e historia.

Revisa aquí algunas imágenes de la felina: