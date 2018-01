Periodista despedida desmiente declaración de Zarhi: Supo de mi embarazo en marzo

Miércoles 03 enero de 2018 | Publicado a las 20:47 · Actualizado a las 20:57

Polémica ha generado el despido de Nubia Solà, trabajadora en Comunicaciones de la Corporación Cultural de Ñuñoa hasta marzo de 2017, fecha en que despedida cuando tenía cinco meses de embarazo.

El alcalde de la comuna, Andrés Zarhi, defendió esta medida en el Concejo Municipal de Ñuñoa realizado el martes pasado, y señaló que la despidieron porque había faltado dos meses a trabajar. Sin embargo, mediante un comunicado indicó este miércoles que no sabía que Solà estaba embarazada y que rechazaba su desvinculación ahora que estaba en conocimiento.

Sin embargo, en conversación con Podría Ser Peor, la periodista desmintió esta información y señaló que el alcalde sí estaba en conocimiento de su situación.

Solà señaló que la despidieron el 29 de marzo y que esa jornada le dijeron que había sido el alcalde quien solicitó su salida.

Según relató, fue fue hasta la municipalidad y pidió hablar con el alcalde, pero “me dicen que no está y que me van a llamar”, sostuvo.

“Me llaman al rato y me dan una reunión con la alcaldesa subrogante, y yo digo que no, que quiero hablar con el alcalde porque en el fondo es él es quien me despidió”, comentó.

Paralela a esta solicitud presencial, también le escribió un correo a Zarhi donde le pidió una reunión y le explicita que fue despedida con cinco meses de embarazo.

La extrabajadora de la Corporación Cultural enfatizó que “me sorprende que Andrés Zahri acaba de enviar un comunicado donde dice que él se acaba de enterar que yo estaba embarazada, siendo que tengo los correos donde le escribí en marzo contándole sobre el embarazo”.

Correos

BioBioChile tuvo acceso a los correos enviados por la periodista. En el primero, solicitó directamente al alcalde la cita para intentar reunirse.

“Estimado alcalde, soy Nubia Solà, desde el 29 de marzo ex periodista de la Corporación Cultural de Ñuñoa y le escribo porque antes de ayer (miércoles 29 de marzo) fui informada de mi despido de la corporación debido a que usted lo solicitó. Me gustaría juntarme a una reunión con usted debido a que ayer al preguntarle a mi exjefa, ella me señaló que usted no estaba informado de que cuento con 5 meses de embarazo, lo que me sorprendió muchísimo.

Yo solicité una reunión ayer en persona pero le envío este correo también a usted”.

De aquel correo no recibió respuesta por lo que envió el segundo insistiendo:

“Estimado alcalde, a más de un mes de haberle solicitado una reunión, haber llamado a la alcaldía y no haber recibido ninguna respuesta, reitero hoy 1 de mayo el querer reunirme con usted debido a mi despido el 29 de marzo de la Corporación Cultural de Ñuñoa, sin explicación alguna y encontrándome con 5 meses de embarazo. Quedo atenta a su respuesta ya que solicito de manera urgente una reunión.

Este segundo correo sí tuvo respuesta, donde le indicaron que el alcalde dio instrucciones para que sea atendida por la administradora municipal. Para la profesional, esta respuesta en nombre del alcalde derrumba su reciente declaración en que alegó desconocimiento del despido.

La pretensión de Solà era reunirse directamente con el alcalde, por lo que insistió en su solicitud.

Tras otro intercambio de correos donde toma contacto con ella el asesor legal de la corporación, el municipio accede a una reunión con el alcalde y citan a una reunión en mayo, a la que finalmente no asiste por complicaciones personales.

Escucha la entrevista realizada por Julio César Rodríguez a continuación: