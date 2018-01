"Me habría encantado con minifalda al lado": la defensa de Zarhi por despido a embarazada

Miércoles 03 enero de 2018 | Publicado a las 12:51 · Actualizado a las 13:31

La sesión del pasado martes del Concejo Municipal de Ñuñoa estuvo marcada por una frase del alcalde Andrés Zarhi (ex RN), que ha sido catalogada como violenta por la afectada.

Se trata de Nubia Solà, quien trabajó en Comunicaciones de la Corporación Cultural hasta marzo de 2017, mes en que fue despedida a pesar de tener cinco meses de embarazo.

El hecho se dio a conocer la semana pasada cuando Natalie Salvatierra, periodista que renunció a la corporación al ser excluida de una actividad del municipio por estar vestida con falda, comentó que sabía de un caso de discriminación aún más grave que el suyo.

Lee también: Periodista de corporación cultural de Ñuñoa fue excluida de actividad por cómo iba vestida

Nubia relató a BioBioChile que si bien habría preferido no ahondar en su despido cuando fue consultada, momento en que sólo confirmó el hecho, decidió hablar tras ver el video de la sesión del concejo donde Zarhi se refiere a su caso.

“Decidí subir el video a redes sociales porque lo que viví más allá de tema del embarazo, que es súper grave, es una expresión más de la violencia que vivimos todas las mujeres en la historia de nuestras vidas”, relató Nubia.

“Yo pedí que la despidieran. Yo no sabía que estaba embarazada. Porque la encontré normal, como cualquier mujer. Yo no puedo estar investigando si tiene un mes o mes y medio. A esa niña yo la despedí porque llevaba dos meses que no venía a trabajar y se le estaba pagando. Ese fue el motivo por el cual la despedí. No por la minifalda. Me habría encantado con la minifalda al lado, porque es bien buenamoza”, sostuvo Zarhi mezclando ambos casos.

Ante esto, Nubia cuestionó la liviandad con que Zarhi respondió a la denuncia, considerando además que se trata de una sesión pública que es transmitida y cuyo archivo está disponible en el canal de Youtube del municipio.

“Me parece realmente inaceptable. Me parece un acto de violencia del que a al parecer estamos acostumbrados (…) Me gustaría denunciar por el simple hecho que si me pasa a mí hoy no quiero que le siga pasando al resto de las mujeres”, enfatizó, agregando que “vivimos día a día actos de violencia que dejamos pasar”.

Así, cuestionó a quienes avalan dichos como los de Zarhi, considerando que se trata de actos violentos.

“La gente cree que es un piropo no más, buena onda, pero en el fondo es violencia. Yo no pedí que Andrés Zarhi se refiera a que le gustaría verme en minifalda”, expresó.

La joven enfatizó en la necesidad de construir “contextos que prevengan la violencia contra las mujeres en todas sus formas”.

Sobre el despido, Nubia negó que se haya ausentado a trabajar durante dos meses e indicó que le avisó a su jefatura sobre su embarazo en diciembre de 2016, cuatro meses antes de su desvinculación.

Respuesta de Zarhi

A través de una declaración pública, el alcalde reiteró que no sabía del embarazo de cinco meses de Nubia e indicó que, ahora conociendo los antecedentes, rechaza su desvinculación.

“Instruí hoy a la directora de la corporación para ofrecerla a Nubia reintegrarse con horarios flexibles para la crianza de su hijo (a) y también hacerle extensivas mis disculpas si se sintió ofendida por mis dichos en el concejo municipal de ayer”, expresó.

Así, agregó que “quienes me conocen, saben que no es mi estilo denigrar ni menos ofender a las mujeres que, por lo demás, aprecio increíblemente sus capacidades profesionales y diariamente trabajo con ellas”.

“Vergonzosa intervención”

En la misma sesión, el concejal Julio Martínez (UDI) se refirió a la polémica por la renuncia de Natalie Salvatierra y defendió que su jefa haya cuestionado su vestimenta.

Sin decir su nombre, tratándola todo el tiempo sólo como “la señorita”, deslizó críticas a su forma de vestir y cuestionó la supuesta falta de formalidad de la periodista.

“Conocí a este señorita y conocí su modo de vestir (…) cada uno puede vestir como quiera, pero también tenemos claro que si hay una vez al año en que hay que ir formal, hay que ir formal”, sostuvo.

Además, la acusó de cambiar su vestuario antes de sacarse una foto, la que -según dijo- “no corresponde a la realidad”.

En respuesta, Natalie compartió su intervención y la tildó de “vergonzosa”.

“A propósito del despido de Nubia Solà con 5 meses de embarazo por parte de Andrés Zarhi, va la vergonzosa intervención del concejal UDI Julio Martínez, quien hoy se refiere a mi renuncia criticando mi ropa y acusando montaje con cambio de vestuario”, tuiteó.

La concejala Patricia Hidalgo, quien llevó los dos temas al concejo, calificó de desafortunados los dichos del alcalde y cuestionó además lo expresado por Martínez, explicando que no sería primera vez que hay tratos discriminatorios en las sesiones.

Hidalgo comentó que si se revisan los videos del concejo, se pueden encontrar frases discriminatorias contra gays, mujeres y extranjeros.

“Si se ponen a ver los videos quedarían impresionados con los comentarios que a veces hacen”, advirtió.