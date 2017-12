Vocera de ProAnimal tras errores en polémicos artículos: Es una burla a nuestro trabajo

En el marco del anuncio del Gobierno que eliminará los tres artículos del reglamento de ley sobre la tenencia responsable de animales, la vocera de ProAnimal, Patricia Cocas, expresó en Podría Ser Peor que “la primera reacción fue de rabia“.

Por lo anterior, agregó que hay “indignación absoluta porque es una falta de respeto y es una burla al trabajo que uno hace (…) Es como un chiste que no termina porque vuelve a pasar lo mismo, una y otra vez han tratado de legalizar la eliminación de animales“.

Consultada por el origen de aplicar multas a personas que alimentan perros callejeros, Cocas sostuvo que “eso es del Ministerio de Salud, y no es de ahora, es de siempre. No me sorprende porque ellos fueron los padres de la política de genocidio animal, donde en Chile se eliminaron cientos de animales con veneno”.

Para la vocera de ProAnimal dejar de alimentar a los animales callejeros significaría “tener animales muriendo de hambre y de sed. Es una brutalidad y contrario a la ley porque la ley sanciona el maltrato animal y eso sería maltrato animal”, dijo.

