Asociación de Distribuidores de Combustible cuestiona video que denuncia a bencinera

El presidente de la Asociación de Distribuidores de Combustibles (Adico), Fernando Rodríguez, se refirió a la denuncia realizada por clientes sobre estaciones de servicio que cobrarían sin entregar la bencina.

En conversación con Podría Ser Peor, Rodríguez manifestó su rechazo frente a la viralización de los videos, debido a que a su parecer, pudo tratarse de un problema puntual de los dispensadores. Además, indicó que éstos no podrían alterarse, sino que pueden fallar de manera accidental.

“Puede haber pasado que haya quedado el estanque sin gasolina y la bomba ‘chupó’, expulsó hacia arriba, porque hoy los expendedores, las bombas, están dentro de los estanques de bencina”, dijo el presidente.

Para Rodríguez, el encargado de solucionar este tipo de problemas es el operador o jefe de la estación. “El bombero hace lo que puede porque no tiene más atribuciones”, expresó.

Respecto al protocolo a seguir, indicó que es la administración la tiene el deber de responder a los clientes. “No se puede demorar más de cinco minutos en solucionar el problema (…) en todas las estaciones por ley tenemos letreros con números para reclamar a nuestras compañías matrices, donde se atiende las 24 horas”, aseguró.

El presidente indicó que si se producen irregularidades en la venta de combustible, resultaría perjudicado el cliente y la empresa.

“Si es cierto que se están vendiendo litros que no son, yo también pago litros que no son, hay dos víctimas de la situación, pero no es así, aquí hay problemas puntuales (…) aquí falló el administrador, debió solucionar el problema inmediatamente, algo pasó y no ayudaron al cliente”, acotó el presidente.

Asimismo, agregó que con el objetivo de fidelizar al mismo cliente, se debe proporcionar un servicio confiable y respetuosa. “Yo creo que no hay mala intención”, dijo.

Al ser consultado por máquinas posiblemente adulteradas, Rodríguez explicó que de ser así “quedaría la escoba”.

“No se debe cobrar si hay problemas (…) aquí lo que hay que hacer es práctico, tenemos instancias para reclamar y esas instancias hay que seguirlas”, enfatizó.

Durante el transcurso del programa, Podría Ser Peor se contactó con la denunciante que registró lo ocurrido en la estación Shell de Vitacura, quien expresó que “lo único que yo hice fue hacer presente algo que no debería ocurrir, hice presente mi molestia porque estoy cansada de tener que pagar por algo que no tengo”.

En este sentido, le respondió al presidente que lo primero que realizó cuando detectó el problema fue intentar llamar al administrador. Pese a esto, bomberos le indicaron que no había nadie que la pudiera atender.

Pese a lo descrito por la denunciante, el presidente de Adico continuó con su postura sobre la existencia de protocolos y conductos regulares que seguir ante estos episodios, rechazando la viralización del video.

Escucha la entrevista completa aquí: