Alcalde Santa Cruz e incendios forestales: hay que dejar de reaccionar durante la catástrofe

El alcalde de Santa Cruz, William Arévalo, ha sido muy crítico sobre la gestión que han tenido las autoridades de gobierno frente a los incendios forestales que azotan a las regiones de O´Higgins y del Maule.

En conversación con Podría Ser Otra Cosa, el jefe comunal señaló que en Santa Cruz mantienen un plan de acción que les permite decir que solo tienen un foco de incendio en el sector Las Cortaderas.

“No estamos tranquilos, siempre seguimos con alerta roja y sí preocupados como comunidad en brindar apoyo directo, ya que Santa Cruz es de una estructura geográfica donde administrativamente dependen 13 comunas más. Hoy nos vamos a transformar en apoyo logístico para ir en ayuda de todas las comunas vecinas afectadas por el incendio y qeu debemos dar a la brevedad la sustentabilidad y elementos básicos”, dijo.

Agregó que tras este siniestro hay una gran perdida en la vegetación nativa y en el alimento del ganado. “Hoy nos transformamos en protocolo de operaciones para poder entregar ayuda logística. Comenzamos a partir de mañana (martes) a generar la reconstrucción de Pumanque de la primera casa de las 25 destruidas”, dijo.

Asimismo, precisó que le demostrarán al Estado que “cuando hay protocolos, las soluciones llegan antes de lo que uno necesita, muchas veces ni siquiera se necesitan recursos, sino que la capacidad de gestión”, arguyó.

Explicó que parte de la catástrofe en Santa Cruz empezó el 19 de enero, por lo que hoy pagan las consecuencias.

“Tenemos una gran cantidad de hectáreas consumidas por el fuego, una gran cantidad de animales muertos, una comunidad en estrés y eso que aquí en Santa Cruz pudimos contener esa emergencia (…) si no hubiésemos tenido un protocolo efectivo, si no hubiésemos sido tan precavidos con este tema”, dijo.

Añadió que reconstruirán las viviendas destruidas por este incendio forestal, por lo que esperan que sea la tónica y que el gobierno cambie sus protocolos.

“Tiene que servir como experiencia para que esto no vuelva a pasar. No puede quedar impune el que nosotros tuvimos la oportunidad de advertir esto, al menos desde la mirada del trabajo en terreno y no de una oficina tan mal dada a la municipalidad de Santa Cruz”, manifestó.

“Estos fuegos no son parte de la naturaleza, aquí hay intencionalidad. Llegamos a tener ocho focos simultáneos en los incendios y eso no tenía mucha relación porque era en los extremos de la comuna. La problemática aquí es que se tiene que investigar, tiene que haber culpables, tiene que haber responsabilidades y deben ser sancionados con lo más estricto de la ley”, arguyó.

Asimismo, precisó que la ayuda más importante para la comuna no es para la gente de Santa Cruz, sino que iniciar el protocolo para apoyar a las localidades afectadas vecinas.

“Hoy es lamentable ver la cantidad de vacuno, caballo, corderos, sin considerar toda la fauna y la flora que se está perdiendo en los cerros de Colchagua, eso es muy lamentable. Por eso tenemos que terminar con esa sensación de reaccionar durante la catástrofe”, manifestó.

Escucha la entrevista realizada por Francisca Gómez en Podría Ser Otra Cosa: