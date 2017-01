Luis Dubó entregó detalles sobre obra escrita por Shakespeare adaptada "a la chilena"

La obra “Sueños de una noche de verano”, comedia escrita por William Shakespeare, será uno de los espectáculos masivos que se encuentran dentro de la cartelera del Festival “Stgo a Mil”, recorriendo varias ciudades del país.

Dirigida por Héctor “Tito” Noguera, la clásica puesta en escena tiene como novedad la adaptación “a la chilena”, de mano de los poetas populares Luis Guillermo Villalobos y Manuel Sánchez, incluyendo el folclor nacional.

En entrevista con Podría Ser Peor, el actor Luis Dubó dio detalles sobre la realización de dicha obra, en donde interpreta a Pedro Membrillo, el director de una una compañía de cómicos contratados para animar el matrimonio de los duelos de la tierra.

Sobre las novedades, Dubó señaló que “se puso confianza en la vieja poesía popular chilena, que es una expresión que hay que recuperar y dignificar, hay que traer la poesía popular de vuelta, darnos cuenta que tenemos un tesoro patrimonial”.

Asímismo, contó que no sólo es un espectáculo de actuación sino también de música en vivo, protagonizado por un guitarrón chileno metidas en décima y cuarteta, con versos octosílabos y una estructurada partitura.

“En el proceso de ensayo yo fui el más porro, yo soy chamullento, me costó someterme a las leyes de la décima, porque así no funciona, no puedes irte del grupo porque está la partitura perfecta”, indicó el actor, quien alabó la labor realizada por Tito Noguera.

La obra se presentará el 13 de enero en Paine, el 14 en Rancagua, el 15 en Huechuraba, el 19 en Estación Central y el 20 en San Antonio.

Escucha la entrevista completa realiza por Julio César Rodríguez en Podría Ser Peor a continuación: