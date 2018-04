Matthei anuncia "guerra frontal" contra ambulantes de Providencia por ataque a inspectores

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, anunció una guerra frontal contra el comercio ambulante, al que calificó de estar amparado por mafias.

Lo anterior luego que cuatro inspectores de seguridad ciudadana resultaran lesionados con golpes de palos y piedras por un grupo de treinta vendedores informales.

La jefa comunal explicó que la tarde del miércoles los funcionarios municipales intentaron fiscalizar a estos comerciantes ambulantes, siendo atacados por una turba, lo que obligó a la intervención de personal de Carabineros.

La advertencia de la alcaldesa Matthei tuvo eco en la subsecretaria de Prevención del Delito, Katrherine Martorell, que se manifestó de acuerdo con generar políticas más duras en contra del comercio ambulante.

Además, insistió que no hay cabida para este tipo de comercio, por lo que junto a Carabineros va atacar no sólo a los que venden de manera informal, sino que buscará a los grandes comerciales que proveen de los productos y no descartó sancionar a los compradores.