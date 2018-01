El pánico que sintieron usuarios de la Línea 6 al oír que serían chocados por otro tren

Jueves 18 enero de 2018 | Publicado a las 11:56 · Actualizado a las 15:58

Desde pasadas las 6:00 de la mañana que la Línea 6 del Metro de Santiago ha presentado inconvenientes en su servicio y frecuencia debido a “activación intermitente de los sistemas de autoprotección en algunos trenes que circulaban entre las estaciones Cerrillos y Bío Bío”, según informaron en un comunicado.

Actualmente no están funcionando las combinaciones en Ñuble y Franklin y sólo se encuentra disponible el servicio entre Ñuble y Los Leones.

Lee también: Reponen servicio de la Línea 6 del Metro tras más de siete horas con problemas

Sin embargo, ocurrió una situación que llamó la atención en las redes sociales, ya que según comentaron usuarios del servicio, tuvieron que evacuar de forma rápida el vagón donde estaban porque el tren que venía detrás los iba a chocar. Esta situación finalmente terminó siendo una falsa alarma.

fue heavy ese momento estuve ahí mas encima en el último vagón la gente caia al sueño tiritaban se rien en nuestra cara @metrodesantiago — victor flores (@Flores88Vf) January 18, 2018

Una de las afectadas, Fatme Musa, conversó con BioBioChile y comentó que “se escuchó de afuera un guardia. Se abrió la puerta rápido cuando se escuchó de afuera que saliéramos y todo el mundo empezó a correr”.

“Yo pensé que estaban disparando o que era una bomba, me pasé ese rollo, pero al final vi que venía un metro detrás de nosotros y estábamos parados hace 20 minutos fácil”, agregó.

Musa sostuvo que todos pensaron que iban a chocar, pero finalmente el tren se desvió hacia otro carril. Luego de esta situación indicó que desde Metro no les comunicaron nada y que las personas regresaron solas a los vagones.

Víctor Flores también estuvo en el lugar junto a su hermana y comentó que todo ocurrió en estación Bío Bío con dirección a Los Leones. Agregó que “estábamos en el último vagón y (el tren) cierra las puertas. Estuvo mucho tiempo parado en la estación con las puertas cerradas y sin aire acondicionado. Luego de un rato las abre y en eso miramos que venía el tren por la misma pista y alguien grita ‘corran va a chocar’“.

Flores agregó que él nunca vio quién había sido la persona que gritó, pero que según su hermana había sido alguien del personal de la estación.

En tanto, Mauricio Ibáñez, quien también estaba en ese momento en el tren, comentó a BioBioChile que “no lo vi, yo estaba igual en la última puerta pero mirando mi celular. Sólo vi que una niña empezó a gritar salgan del tren nos van a chocar, y todos corrimos para salir”. Añadió que quien gritó fue una pasajera.

Esta situación también provocó que algunas personas sufrieran lesiones. Bárbara Poblete estaba en el vagón y sufrió una contusión en el tobillo y que se produjo cuando todos salieron corriendo desde los vagones. “Me botaron y pasó mucha gente por arriba mío”, comentó.

Poblete agregó que “fue realmente caótico, en estos momentos me encuentro en casa con reposo debido a la lesión que sufrí en el Metro. Lo mas triste que nadie me prestó ayuda, ni en la estación Bío Bío, ni en Los Leones”.

“En la estación donde fue nadie ayudó a nadie. En Los Leones una guardia me vio mal y me llevó hasta el jefe de estación, él me vio y me preguntó qué pasó y le conté la historia, pero sólo me dejó en el ascensor”, sostuvo.

Desde Metro descartaron que se hubiese producido este casi choque e indicaron que sí realizaron evacuaciones durante la mañana, pero que todas se debieron por los problemas informados.

Hay que recordar que la Línea 6 del Metro es automatizada, esto quiere decir que no cuenta con conductores y todo funciona de forma automática.