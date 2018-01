Cuatro incendios forestales afectan a la RM: declaran Alerta Roja en Alhué

La Oficina Nacional de Emergencias decretó Alerta Roja para la comuna de Alhué en la región Metropolitana por un incendio forestal en el sector de Loncha que ha consumido alrededor de 35 hectáreas.

En el siniestro están trabajando dos brigadas y cuatro técnicos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), los cuales están siendo apoyados por Bomberos de Alhué.

Con esta declaración de Alerta Roja, se aprueba movilizar todos los recursos necesarios y disponibles para apoyar a los voluntarios que ya se encuentran trabajando para controlar el fuego.

Además, según dio a conocer la Intendencia de la región Metropolitana, en estos momentos se están desarrollando otros tres incendios forestales.

Uno de ellos es en Colina en el sector Lo Arcaya, el que ha consumido cuatro hectáreas, se encuentra cercano a la zona urbana y por el cual han declarado Alerta Roja.

Además en San Bernardo se está desarrollando el incendio denominado “El Rodeo”, el cual ha afectado 130 hectáreas.

Además, en el sector Portezuelo de Melipilla, existe un incendio que ya se encuentra controlado y que ha afectado a 1,5 hectáreas.

