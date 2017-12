Este jueves darán a conocer el veredicto por atentados explosivos en el Metro de Santiago

Este lunes el Poder Judicial dio a conocer la fecha fijada por el Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago para entregar el veredicto por el caso de los atentados explosivos ocurridos en el Metro el año 2014.

A través de Twitter comunicaron que este jueves 21 de diciembre a las 9:00 horas será la audiencia donde se conocerá el veredicto de los tres acusados por la fabricación y colocación terrorista de cuatro bombas que afectaron a dos comisarías, el Metro Los Dominicos y el Subcentro de Escuela Militar.

La Fiscalia Sur, encabezada por el jefe regional, Raúl Guzmán, sostiene que existen pruebas suficientes para afirmar que los tres enjuiciados tuvieron participación como autores en los delitos terroristas.

Entre los argumentos presentados está la similitud de los artefactos explosivos por su composición y construcción artesanal, junto a pruebas biológicas de tipo ADN encontradas en el sitio del suceso de Los Dominicos en una mochila que correspondería al acusado Flores.

Por su parte las defensas sostienen que no se acredita el delito terrorista, cuestión que no implica que no haya de otro tipo, como de daños y lesiones.

Las penas que se dicten contra los imputados dependerán si el delito califica como común o terrorista.