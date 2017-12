Colegio de La Florida cerrará tras volverse privado: sostenedora es popular empresaria

Cerca de 200 estudiantes del colegio Shirayuri de La Florida quedarían sin establecimiento para el próximo año tras la tardía comunicación del cierre del recinto.

Su sostenedora es Gladys González, conocida empresaria detrás de parrilladas “Donde la Cuca”, quien informó a los apoderados sobre el cierre del establecimiento recién el pasado lunes, según consignó LUN.

Evidentemente molestos, los apoderados se manifestaron contra el cierre y encararon a la empresaria por no haberse acogido a la opción de pasar a fundación si la situación financiera no permitía convertirse en colegio particular, como había dado a conocer en primera instancia “la Cuca”.

Ante esto, la empresaria habría respondido que “el colegio no lo voy a pasar a fundación, porque no me gusta ser empleada de nadie y no voy a ser empleada del fisco”.

Según comentó Marta Salazar, apoderada del Shirayuri, la sostenedora había asegurado que el colegio continuaría funcionando aunque tuviera 10 estudiantes por sala, advirtiendo que eso implicaría un incremento de la mensualidad. Pese a esto, al inicio de la semana comunicó que cerraría por no poder costear los gastos.

Desde el Ministerio de Educación (Mineduc) en tanto, señalaron que a mediados de año le avisaron a la sostenedora que “en opinión jurídica y financiera, el colegio no era sostenible como particular pagado”, comentándole las distintas opciones que tenía al respecto.

Estas eran haber continuado en el sistema subvencionado, gestionar su traspaso a otro sostenedor o incluso anunciar el cierre en ese momento, facilitando la búsqueda de otros colegios para el alumnado.

Sin embargo, desde el ministerio hicieron un llamado a la sostenedora para revertir la situación, considerando que cuenta con plazo hasta e 31 de diciembre.