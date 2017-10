Chofer de bus del Transantiago interceptado por encapuchados: "Querían quemarme vivo"

El chofer del Transantiago que este lunes fue atacado en el centro de Santiago relató el momento en que los encapuchados interceptaron el bus, momento en que lo habrían amenazado con quemarlo.

Se trata de Marco Hernández, quien conducía el bus de recorrido J10 en las cercanías al Liceo de Aplicación cuando un grupo de personas vestidas con overoles y a rostro cubierto lo hicieron bajar a él y los pasajeros.

“Dejé pasajeros y cuando iba a retomar la marcha se me acercó una turba como de entre 15 jóvenes (…) se les veían los puros ojos”, indicó.

Hernández sostuvo que “querían quemarme ahí vivo yo creo porque no podía salir de la mampara del bus. (Me decían) bájate tal por cual o si no te voy a quemar (…) y me ‘chorreó’ con bencina.”

“Si no hubiera sido por la mampara hubiera quedado lleno de bencina y ahí gracias a Dios se abrió la mampara y salí”, relató.

El coronel de Carabineros, Sergio Carrasco, detalló que fueron alrededor de quince personas los que primero intentaron atacar una farmacia Cruz Verde en Alameda con Cumming, para luego detener el microbús para prenderle fuego.

Una trabajadora del recinto relató lo ocurrido y comentó que en primer momento, al escuchar los gritos, pensaron en esconderse, pero al percatarse que se trataba de un intento de ataque incendiario decidieron salir pronto del lugar.

Por el momento no hay detenidos y, según dijo Carrasco, los individuos con overoles ingresaron al Liceo de Aplicación tras lo ocurrido.