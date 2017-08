Pamela Jiles confirma que postulará a Diputada: competirá con Pato Laguna y Camila Vallejo

A medida que las elecciones del 19 de noviembre se aproximan, los postulantes calientan sus motores para lograr un escaño en el Congreso. Y sin lugar a dudas el distrito 12 en el Gran Santiago tendrá mucho movimiento, pues este domingo la controvertida periodista y opinóloga de farándula Pamela Jiles confirmó que será candidata a la Cámara Baja por el Frente Amplio.

“(Voy porque La Bea me lo pidió). Ese es el elemento determinante, que Beatriz Sánchez me lo haya pedido. Y no es una decisión fácil puesto que tengo un trabajo que me gusta mucho, un sueldo comparable con el de un parlamentario y una alta influencia social desde la televisión. Quemo todas mis naves por la Bea y por el Frente Amplio”, indicó la comunicadora en entrevista con el diario La Cuarta.

Jiles buscará representar a las comunas de La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo; donde tendrá que medirse con la exdirigente estudiantil Camila Vallejo (PC) que busca su reelección, y al modelo Patricio Laguna (UDI), quien ya se encuentra en plena campaña.

Según indica el diario popular, la decisión de la periodista por buscar la representación de este distrito no fue antojadiza, ya que durante más de 2 décadas vivió en La Pintana, específicamente en la Vuelta Cachencho, en el paradero 25 de avenida Santa Rosa.

“Tuve la posibilidad de elegir y lo hice porque sigo teniendo redes y amigos ahí. Viví los mismos problemas de ellos y tengo raíces. Es un Chile más pequeño, es una muestra del país”, indicó al diario.

Para Jiles, es un hecho que Beatriz Sánchez logrará pasar a la segunda vuelta presidencial, lo que la motivó a “seguir su ejemplo de entrar a cuerpo entero en esta aventura”. De hecho aseguró que las dos sostienen muy buenas relaciones desde hace tiempo y que comparten el hecho de dejar sus carreras para lanzarse a la política.

Eso sí, la actual panelista de Primer Plano, quien deberá ausentarse temporalmente del programa para realizar sus labores de campaña, proviene de una familia que dejó huella en la historia de Chile. Su abuela fue Elena Caffarena, una abogada iquiqueña que dedicó su vida a la labor social. Ligada a la izquierda, sus principales causas fueron los derechos de los trabajadores y de las mujeres, siendo clave para que estas lograran el derecho a voto pleno en 1949.

“Si viviera, mi abuela iría feliz en noviembre a votar. Está elección es una oportunidad única de modificar el escenario político que nos imponen y no podemos quedar al margen de ese empeño. Los malos tienen las horas contadas”, sentenció Jiles, deslizando el que será su eslógan de campaña.

Respecto de sus proyectos, la profesional indicó que, de llegar al Congreso, sus principales proyectos serían mejorar la ley de adopciones (ella es madre adoptiva), condonar los créditos CAE (los onerosos créditos bancarios para acceder a la educación superior), aumentar el salario mínimo a 400 mil pesos para 2018 y fijar el mismo monto como piso para las pensiones.

Aventuras anteriores que no le favorecen

Por muy popular (o impopular, según el gusto de los televidentes) que pueda ser Pamela Jiles, sus anteriores escaramuzas políticas no le favorecen. Tras bajar su precandidatura presidencial en 2009 para apoyar la del senador Alejandro Navarro -quien finalmente tampoco fue candidato presidencial- intentó obtener sin éxito una diputación por la Región del Bío Bío, quedando relegada al 4º lugar con menos de un 10% de las preferencias.

Pero tampoco su contendor del mundo de la televisión, Patricio Laguna, ha sido muy afortunado. Tras ser electo concejal por La Pintana, perdió su espacio en el concejo municipal tras intentar ir por la alcaldía en 2012, que perdió frente a Jaime Pavez del PPD.

Luego, en 2013 postuló a diputado por el distrito 29 de la Región Metropolitana, quedando nuevamente fuera de carrera con un 15% de los sufragios.

Y fiel a su estilo polémico, Jiles inició los fuegos acusando supuesta censura del programa Estado Nacional de TVN.