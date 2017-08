Blanco aseguró que se enteró "por la prensa" de circunstancias de muerte de Lissette Villa

Nuevos detalles se conocen sobre la investigación de la muerte de la niña Lissette Villa, ocurrida el año pasado en el Cread Galvarino dependiente del Servicio Nacional de Menores (Sename), hecho que derivó en una profunda crisis en la institución.

El diario La Tercera reveló parte de la declaración realizada por la exministra de Justicia, Javiera Blanco, de cuya cartera depende el organismo y que lideraba al momento del fallecimiento de Lissette.

Blanco declaró como testigo ante el fiscal Marcos Emilfork el pasado 14 de junio, donde detalló que se enteró por la prensa que cuidadoras del establecimiento estaban vinculadas con la muerte de la niña. Recordemos que la tesis de la Fiscalía apunta que dos educadoras de trato directo realizaron contenciones a Lissette que derivaron en su muerte.

La exministra dijo al persecutor que “la misma noche que falleció Lissette, la directora (del Sename Marcela) Labraña se comunicó por teléfono conmigo avisándome de que una niña había fallecido en el interior del Centro Galvarino, pero no tenía mucha información acerca de lo ocurrido, solo me dijo que se descompensó, pero no me informó cómo falleció, me habló de unas convulsiones y creo que me dijo que era un paro cardiorrespiratorio. Claramente, no había mucha información. Le pedí a Ignacio Suárez (entonces subsecretario de Justicia) esa misma noche que estuviera encima del tema. Nunca estuvo remotamente en el aire que estaba relacionado a las educadoras de trato directo ese día“.

Además, indicó que nunca tuvo conocimiento de que la Lissette tuvo fue intervenida físicamente por las educaciones y “dudo que el subsecretario haya tenido conocimiento”.

“Solo me enteré de que existía una actividad de las educadoras de trato directo en contra de Lissette por la prensa. Tampoco fui informada por Hugo Herrera (exdirector del servicio que reemplazó a Labraña) de que existía esta intervención”, agregó.