Confirman millonaria indemnización por muerte de trabajador en ampliación de Costanera Center

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó a la sociedad administradora Centro Comercial Alto Las Condes Limitada y a la sociedad Costanera Center a pagar una millonaria indemnización tras la muerte de uno de los trabajadores.

La administradora de ambos centros comerciales, pertenecientes a la cadena Cencosud, deberán pagar 60 millones de pesos a los hermanos Sebastián Arriagada Silva, quien murió en septiembre de 2012.

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada ratificó la resolución que estableció la responsabilidad de ambas empresas en el deceso de Arriagada Silva mientras trabajaba en faenas de ampliación del mall Costanera Center.

“Sin las negligencias acreditadas en autos respecto de las demandadas, la muerte de don Sebastián Alexis Arriagada Silva no se habría producido, y en ese evento el daño a sus herederos –hermanos– no existiría. A mayor abundamiento, puede colegirse de los informes emitidos por la Mutual de Seguridad, Seremi y Dirección del Trabajo, que don Sebastián Alexis Arriagada Silva actuó por orden de su superior directo, realizando una labor que según la prueba aparejada, no le correspondía“, sostiene el fallo de primera instancia confirmado por la Corte de Santiago.

Resolución que agrega que “sin perjuicio de todo lo señalado, llama la atención la causa de muerte de la víctima, cual fue hipovolemia, concepto que según entiende este sentenciador se utiliza en medicina para identificar al cuadro caracterizado por una disminución significativa en la cantidad normal de sangre, derivado de la amputación traumática de miembro inferior como consecuencia de una caída de altura; lesiones recientes, vitales y necesariamente mortales (según Servicio Médico Legal)”.

“Así, en caso de haberse tomado los resguardos pertinentes, o haberse encontrado el cuerpo de la víctima de manera más rápida y efectiva (iluminación, cámaras de seguridad), el encadenamiento y desenlace de los hechos pudo haber sido distinto”, concluye.