Movilh pide sanciones para director de Obras de Ñuñoa por dichos homofóbicos en Twitter

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) pidió al alcalde de Ñuñoa, Andrés Zarhi, que aplique medidas administrativas inmediantas en contra del director de Obras del municipio, Carlos Frías, luego que emitiera mensajes homofóbicos y misóginos en Twitter.

Farías desdramatizó la entrega de una muñeca inflable al ministro de Economía durante una actividad organizada por la Asociación de Exportadores Manufactureros (Asexma). El hecho ocurrió el diciembre del año pasado y terminó con la renuncia de Roberto Fantuzzi como presidente de Asexma.

Lee también: Director de Obras de Ñuñoa a Fantuzzi: Regala burro bien dotado y “colitas quedarán felices”

El director de Obras llamó a Fantuzzi a no hacer caso de los comentarios sobre lo ocurrido. “80 por ciento nos cagamos (sic) de la risa. Próximo año regala burro bien dotado. Colitas y minas quedarán felices“.

El Movilh le envió una carta a Zarhi diciéndole que “el señor Frías ha pasado el límite de todo lo tolerable. Su mensaje es misógino, homofóbico y burdo, y por cierto, refleja muy bien como él ve y entiende los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual. Es claro, que para él somos y debemos ser objeto de burlas y de humillaciones, lo cual es repudiable”.

“Siendo este persona un funcionario público, el municipio no se puede mantener al margen de sus declaraciones, pues su deber es expresar un comportamiento respetuoso de las personas en todos los espacios, sean públicos o privados. Él ha demostrado que bien puede incurrir en discriminación al relacionarse con vecinos u otros funcionarios públicos, lo cual el municipio debe prevenir y enfrentar”, dice la misiva.

“Frías ha violentado los principios la Ley Zamudio, que prohíbe la discriminación por orientación sexual, identidad de género y sexo, en especial cuando los victimarios son funcionarios públicos. En virtud de ello, pero en particular porque se ha violentado la dignidad e persona, solicitamos sanciones administrativas inmediatas contra el funcionario, así como que se le exija en breve capacitación en derechos humanos, igualdad de derechos y no discriminación”, aseveró la organización.

Frías se defiende

El aludido Carlos Frías utilizó la plataforma de comentarios del sitio web Emol para expresar su opinión respecto al tema.

Frías señaló que lamentaba lo ocurrido, “pero de la lectura de los comentarios podrán notar que la gente está chata de no poder expresar ni en broma sus opiniones. Los homosexuales creen que solo su postura es válida. Tengo muchos amigos homosexuales que se ríen de estas cosas y jamás han pretendido que yo sea como ellos no acepte su postura sexual. Y así vivimos en respeto”.

“Colitas son colitas y no homosexuales, minas son yacimientos para extraer minerales y no mujeres. No tengo nada de homofóbico ni misógino“, agregó.