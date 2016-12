Cardenal Ezzati puso su cargo a disposición ante papa Francisco por cumplir 75 años

El arzobispo de Santiago, el cardenal Ricardo Ezzati, realizó un balance de los principales hitos de la Iglesia de Santiago durante el 2016.

En la oportunidad, reveló que adelantó la puesta de su cargo a disposición ante el papa Francisco, lo que debía hacer en enero por cumplir 75 años. Sin embargo, la acción fue realizada este mes.

En la sede arzobispal, la autoridad eclesiástica señaló que la iglesia de Santiago está en un proceso de nueva evangelización como les ha sugerido el Vaticano Segundo.

Añadió que este año por iniciativa del Papa Francisco, ha vivido el acontecimiento del año jubilar de la misericordia sea a nivel general como particular en las zonas y parroquias. “El gran objetivo de este año ha sido la de experimentar, que Dios es cercano y misericordioso”, dijo.

También, precisó que los obispos se han acercado a celebrar los sacramentos de la misericordia con los demás y que en octubre, en Bogotá, vivieron un encuentro muy espiritual respecto a este año.

Explicó que la catedral de Santiago ha sido el centro de las celebraciones del año de la misericordia, “pero también en cada zona pastoral hemos erigido un templo para que fuera jubilar y así en las siete zonas de Santiago los fieles podían acudir con mayor facilidad a los templos jubilares”, detalló.

Asimismo, puntualizó que realizaron una solemne liturgia en la cárcel de mujeres en el año de la misericordia.

Beneficios para internos de Punta Peuco

Respecto a la petición de indulto para los reos del penal Punta Peuco por complicaciones en el estado de salud, el cardenal precisó que como iglesia católica no lo han pedido ni tampoco las personas que se encuentran detenidas.

“Simplemente se ha pedido que se reconociera lo que la ley reconoce y eso son los casos de la pérdida de la conciencia y los casos de enfermedades incurables, inviables y terminales”, dijo.

Asimismo, relató una experiencia personal que vivió cuando era obispo de Valdivia en el gobierno de Patricio Aylwin donde en la antigua cárcel de esa ciudad había un reo anciano que tenía cáncer terminal, quien pidió al Misterio de Justicia poder morir en su casa.

“Yo solicité que ese anciano pudiera morir en su casa, la ministra (de Justicia) me preguntó si conocía qué había hecho ese señor, que era un homicidio muy grave, y le dije ‘pero qué sacamos si dentro de tres días o muere en su cárcel o en la casa’. Ganamos solamente en la humanidad y efectivamente se le concedió que pudiera morir en su casa y murió a los tres días”, arguyó.

“La mentalidad que vamos creando lastimosamente no es de un país reconciliado, sino de un país que busca venganza, vuelvo a decir, de acuerdo con lo que la ley establece. Nosotros no hemos pedido impunidad o que vaya más allá de lo que está establecido en la ley”, sostuvo.

Añadió que los internos del penal deben entregar algún tipo de información si la tienen en conciencia.

Respecto al fin de su periodo como arzobispo, señaló que según lo indicado por el código de derecho canónico, se ruega a los obispos presentar al santo padre la renuncia de su cargo.

“Voy a cumplir 75 años el próximo 7 de enero, por consiguiente esa es la fecha en la que se ruega presentar la carta al santo padre. Me he anticipado en un mes y el 8 de diciembre le dije al santo padre que todo está en sus manos, el resto no depende de mí y de ninguna presión de nadie. El Papa es libre y soberano de elegir cuándo quiera y quién quiera de arzobispo de Santiago”, sentenció.