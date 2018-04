Tribunal acoge salida alternativa para senador Juan Castro investigado por cohecho

En el Juzgado de Garant√≠a de Talca se revis√≥ este mi√©rcoles la posibilidad de acordar una salida alternativa para el senador Juan Castro, quien se encuentra imputado por cohecho, negociaci√≥n incompatible y malversaci√≥n de fondos por favorecer a una empresa sanitaria en licitaciones p√ļblicas llamada CTS.

Durante horas de esta ma√Īana, se inform√≥ que la salida alternativa fue acogida por el Tribunal, suspendiendo la causa al mismo tiempo.

AHORA: Juzgado de Garant√≠a de #Talca decreta suspensi√≥n condicional del procedimiento de Juan Castro, Juan D√≠az y Juan Valdebenito en investigaci√≥n por cohecho y malversaci√≥n de caudales p√ļblicos. pic.twitter.com/CdN4zNrXiY — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) April 4, 2018

Lo anterior significa que el senador Juan Castro, junto a los otros imputados, Juan Díaz, actual alcalde de Talca y exadministrador municipal de Castro, Juan Valdebenito; su ex jefe de gabinete y actual consejero regional, y Christian Tizza, gerente de CTS, empresa beneficiada por los delitos, deberán pagar una serie de multas y cumplir con firmas.

Espec√≠ficamente, deber√°n pagar, entre todos, 25 millones al municipio de la ciudad, adem√°s del mismo monto al hogar de beneficencia El Buen Samaritano de Molian, firma mensual de entre 6 meses a 2 a√Īos ante Fiscal√≠a y un curso de probidad obligatorio.

Ante esta decisión del Tribunal, la parte querellante se mostró disconforme, anunciando que apelarán ante la medida en la Corte de Apelaciones de Talca durante los próximos 10 días.

Así lo comunicó el abogado Fernando Leal y el Consejo de Defensa del Estado.

De lograr esto, Fiscalía tendría que realizar una nueva acusación, pero esta vez para obtener el desafuero del senador Juan Castro.

En tanto, la investigaci√≥n por este caso, que parece comenzar llegar a su fin, llevaba varios a√Īos en curso, remont√°ndose a 2016 cuando Castro fue castigado con arraigo nacional; momento en el que todav√≠a era alcalde.

Razones para acordar una alternativa

El Ministerio P√ļblico estaba intentando lograr la salida alternativa ya que los delitos imputados al senador estar√≠an por prescribir pronto y porque las penas que arriesga, en caso de ser declarado culpable, son muy bajas.

En ese sentido, la salida alternativa que las partes acordarían incluiría pagar multas, entregar aportes a instituciones de beneficencia y participar de capacitaciones especializadas en probidad y transparencia, consigna Ciper Chile.

Al respecto de esta situación, Castro declaró que está buscando la salida alternativa para evitar alargar el proceso.

“El caso de cohecho fue sobrese√≠do. En los otros casos he intentado buscar dicha salida simplemente para evitar un proceso de larga data, asumiendo que no tengo ning√ļn tipo de responsabilidad por ser completamente inocente frente a los hechos que se me imputan”, asegur√≥.