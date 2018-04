Cuestionado prevencionista de Sanatorio Alemán había sido desvinculado de Bomberos

“Debido al incumplimiento de sus funciones administrativas (…) en noviembre de 2013 fue separado de sus actividades“. Con esas palabras, el Cuerpo de Bomberos de Rancagua desminti√≥ al cuestionado prevencionista de riesgos del Sanatorio Alem√°n de Concepci√≥n, quien en un video previo a la fatal explosi√≥n asegur√≥ pertenecer a la instituci√≥n.

“Soy voluntario de Bomberos y si quiere voy a prenderlos yo (mecheros)”, dice el trabajador en el material audiovisual captado tras la fuga de gas en la cl√≠nica penquista.

No obstante, en conversaci√≥n con BioBioChile, el capit√°n del Cuerpo de Rancagua, Juan Carlos Ponce, indic√≥ que la desvinculaci√≥n del prevencionista se debi√≥ a razones de disciplina, principalmente a la falta de concurrencia a las emergencias y de compromiso durante el a√Īo que estuvo en la entidad.

“El registro de nosotros apunta a ese motivo”, indic√≥ Ponce, descartando que la expulsi√≥n se debiese a alg√ļn error en particular.

Licencia médica y limpieza de escombros

Desde el Sanatorio Alemán, en tanto, informaron hoy martes que el prevencionista no ha sido desvinculado y que se encuentra con investigación.

“√Čl no est√° ac√°, √©l no est√° trabajando, pero √©l no ha sido despedido”, detall√≥ a Radio B√≠o B√≠o Paulina Romagnoli, directora m√©dico de la cl√≠nica.

Asimismo, esta ma√Īana M√≥nica √Ālvarez, integrante del directorio del Sanatorio Alem√°n, precis√≥ que se podr√° comenzar la limpieza de escombros de la torre Pedro de Valdivia (hospitalizados) y del Centro de Diagn√≥stico.

Mientras, el acceso sigue prohibido a la denominada Zona Cero, donde se desencadenó la tragedia tras trabajos para construir una rampa de acceso.