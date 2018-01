Funcionarios piden traslado de jóvenes que habrían causado destrozos en Sename de Coronel

Lunes 22 enero de 2018 | Publicado a las 14:40 · Actualizado a las 14:48

Los educadores del Centro de Internación del Sename en Coronel pidieron el traslado de los jóvenes que lideran episodios de violencia como el ocurrido el sábado, argumentando que se trata de infractores de ley mayores de edad que deberían ser enviados a cárceles de adultos.

Por ello, los funcionarios del Servicio Nacional de Menores que se desempeñan en este establecimiento iniciaron este lunes una movilización, argumentando el peligro que existe para el desempeño de su trabajo, a raíz de la presencia de un grupo reducido de adolescentes a quienes se apunta como incitadores de los episodios de violencia.

Esta mañana se reunieron con el director del establecimiento, Esteban Isla, advirtiéndole que mientras no sean trasladados esos jóvenes, que no son más de cuatro, los educadores no retomarán sus funciones.

Fue este grupo de internos los que habrían liderado los hechos de violencia del sábado, cuando funcionarios resultaron lesionados y se destruyó por completo una de las casas del centro, obligando al ingreso de personal de Gendarmería para enfrentar el motín.

Lo que denuncian los funcionarios del Sename es que la ley de responsabilidad juvenil requiere cambios, porque permite que condenados que cumplen 18 años permanezcan en los centros para menores de edad, como lo subrayó el educador Carlos Cruces.

Los funcionarios del Sename piden que los jóvenes sean derivados a la Sección Juvenil de la cárcel El Manzano, puesto que contaminarían a imputados de 14 años, internos del centro del Sename en Coronel.