Proyecto que unirá centro penquista con río Bío Bío se decidirá con concurso internacional

Jueves 11 enero de 2018 | Publicado a las 10:24

Durante la jornada de este miércoles fue presentado el concurso internacional de ideas Nueva Explanada Cívica del Bío Bío, que invita a ingenieros a diseñar un proyecto que conecte al centro de Concepción con el río Bío Bío y alrededores.

La ejecución de este proyecto estaría planificada para después de que se concrete el soterramiento de la vía férrea que comprenderá desde el Eje Bicentenario hasta dicho río.

El intendente de la región del Bío Bío, Rodrigo Díaz, destacó el esfuerzo de quienes están trabajando en el soterramiento y en el nuevo espacio urbano que daría pié a un futuro metro.

Detalló que buscan conseguir “el diseño de ingeniería que permita lograr un activo, que es mantener nuestra potencialidad logística, y a esta agregarle el urbanismo y paisajismo necesario”.

Hasta el momento, la obra cuenta con un financiamiento de $3 mil millones, $2 mil de estos aportados por el Ministerio de Transportes y mil por el Gobierno Regional.

Se estima que la totalidad de la construcción del proyecto costará alrededor de $100 mil millones.

Según Sergio Baeriswyl, arquitecto urbanista y director del Observatorio Metropolitano, el concurso será el primer paso para un cambio de gran envergadura en la ciudad penquista.

“En el fondo va a dar el diseño definitivo de como la ciudad mediterránea tradicional, que está flanqueada por la línea férrea, se va a vincular con la ribera norte del río Bío Bío”, explicó.

Todo esto, “a través de 9,5 hectáreas de superficie, que son equivalentes a un Parque Ecuador y medio”.

Para decidir al ganador de este concurso, la ciudadanía elegirá mediante votaciones online y presenciales a uno de entre los 2 proyectos seleccionados por un jurado.

El alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, invitó a todos quienes quieran sumarse a la elección a votar desde el 14 de mayo hasta el 29 de junio.

Enfatizó en que el propósito de esto es “invitar también a la ciudadanía a que se involucre, que participe, que no solamente pida, que no solamente fiscalice, o que no solamente esperen a que las autoridades de turno hagan su labor, que por cierto tenemos que hacerla”.

“Les estamos solicitando, una vez ya teniendo las dos alternativas finales, que también decidan qué es lo que quieren en esta explanada cívica que prontamente va a cambiar la historia y el rostro de la ciudad de Concepción”, planteó.

El primer y el segundo lugar recibirán premios de $30 millones y $10 millones respectivamente.

El plazo límite para la recepción de proyectos será hasta el 8 de mayo.