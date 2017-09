Pescadores de Lebu por conflicto de la reineta: Seríamos mejor tratados en Bolivia

A bordo de una lancha pesquera -emplazada sobre un camión- en pleno centro de Concepción, llegaron los pescadores artesanales de Lebu, para reclamar ante el Gobierno por lo que consideran una deslealtad por parte del Ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, por no declarar a la reineta como especie migratoria, lo que les permitiría la captura en otras zonas del país.

El conflicto se ha extendido por varios meses y han incluido diversas manifestaciones, tanto en la capital de la provincia de Arauco, como en las afueras del Congreso Nacional.

En ese contexto, uno de los dirigentes, Rosendo Arroyo, dijo que tendrían más garantías y respuestas por parte del Gobierno si estuvieran registrados en otros países.

“Seríamos mejor tratados (en Bolivia) que este Gobierno que nos tiene hoy día atrincados en una región”, sostuvo.

El diputado del Partido Socialista, Manuel Monsalve, acompañó a los pescadores en su reclamo. En efecto, fue el propio parlamentario quien dijo que el Gobierno no está cumpliendo su palabra y que recurrirán al Tribunal Constitucional, ya que no se explican que algunas especies sean migratorias y otras no.

Sólo una propuesta

Pese a las manifestaciones, el director zonal de Pesca, Javier valencia, explicó que las conversaciones que tuvo el Gobierno con algunos sectores son sólo una propuesta que debe ser informada y no una decisión definitiva.

La marcha siguió de manera pacífica hasta la Seremi de Economía, donde los pescadores entregaron una carta.