Madre de joven desaparecido hace dos semanas en Ercilla pide proactividad a Carabineros

Dos semanas lleva desaparecido el joven Hernán Alfredo Carvallo Levinao, de 16 años, quien fue visto por última vez la madrugada del 13 de agosto durante una fiesta ranchera en Ercilla.

Su madre, Rosa Elena Levinao Neculpán, explicó que junto a la comunidad de Chequenco y Bomberos de la zona han realizado varios operativos de búsqueda, los que no han arrojado resultados positivos.

Sin embargo, Levinao Neculpán, llamó a Carabineros a realizar un trabajo más proactivo en la búsqueda de su hijo.

“Ellos no han hecho nada. Dicen que salen, pero yo no los he visto. Yo quiero que Carabineros de Ercilla ayude, no sólo que salgan a tomar fotos”, dijo Levinao a La Radio.

Por su parte, el subprefecto de la PDI de Angol, William Mora, detalló que trabajan bajo una orden de investigar por presunta desgracia, sobre la que se han realizado una serie de diligencias.

“Voy a ser cauto, pero creo que prontamente se podrían tener resultados”, explicó el detective.