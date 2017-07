Seremi de Justicia Bío Bío niega candidatura a diputado pese a ser oficializado por el PR

Sorpresa causó la oficialización de candidato a diputado del seremi de Justicia del Bío Bío, Jorge Cáceres, por parte del Partido Radical en la última instancia regional. El aludido aseguró que no es candidato a nada, sin embargo, desde la dirigencia local de su conglomerado aseguraron que él manifestó a la directiva nacional su interés de llegar al Congreso.

Por eso, el intendente del Bío Bío, pidió explicaciones a primera hora a Cáceres, ya que existe un instructivo emitido desde el Ministerio del Interior, en el que se ordenaba que toda autoridad que quisiera postular a diputado o Consejo Regional, debía renunciar antes del 15 de junio.

La respuesta a Díaz no se hizo esperar, aunque llegó por WhatsApp. Mediante la aplicación, el seremi Jorge Cáceres, le aseguró que no es candidato a nada y que incluso no había asistido a la cita regional del Partido Radical donde se votó su candidatura a diputado.

Sin embargo, lo que no contó el titular de Justicia es que él habría manifestado su intención de ser candidato a la dirigencia nacional, en Santiago, por eso la papeleta con alternativas a la diputación tenía su nombre y los militantes locales votaron por él, según detalló el presidente regional del PR, Javier Belloy.

En esa línea, el intendente Rodrigo Díaz, dijo también que cualquier autoridad que quiera ser candidato a diputado o a consejero regional, debe presentar su renuncia inmediata al cargo.

En este caso, el titular de Justicia tiene dos alternativas, presentar una carta al partido declinando de su candidatura o derechamente renunciar a la cartera, aunque todo indica que continuará como seremi, ya que aseguró que terminará su periodo junto con la administración de la presidenta Bachelet.