"Los Vengadores": grupo de civiles asegura haber recuperado más de 60 vehículos robados

Más de sesenta vehículos aseguran haber recuperado “Los Vengadores”, un grupo compuesto por civiles y uniformados que afirman “estar cansados” del robo de automóviles en la región de Valparaíso y que decidieron “hacer justicia por sus propias manos”.

“El sistema es simple. Algunas personas nos contactan y luego de revisarle los antecedentes, lo dejamos entrar a nuestro grupo de WhatsApp. Ahí entre todos (más de 300 integrantes) nos colaboramos para poder dar con la ubicación del auto; una vez que tenemos la ubicación, armamos grupos y en autos nos vamos a buscar los vehículos”, explica a La Estrella de Valparaíso el empresario de Viña del Mar y fundador de la banda, Ricardo Setien.

En conversación con el medio porteño, el vecino de Jardín del Mar, sostuvo que el grupo surgió con la idea de recuperar autos robados en Reñaca, no obstante, con el tiempo y con el crecimiento de “Los Vengadores”, han logrado recapturar vehículos en toda la región de Valparaíso e incluso en comunas como San Bernardo, en la región Metropolitana.

Asimismo, Setien explicó que “cuando damos con un auto, en muchas oportunidades tenemos la llave de repuesto y en forma rápida y silenciosa logramos sacarlo sin que los delincuentes se den cuenta. Es un gran logro para nosotros y nos encanta ver la cara de los dueños cuando recuperamos su auto”.

Armas

El empresario aseguró además que lleva consigo dos armas de largo alcance, “por si las cosas se ponen malas”, y agregó que nunca han debido utilizarlas. “Sí hemos sido amenazados por los delincuentes”, reconoció.

En esa línea, Setien afirmó que “yo no tengo miedo”. “Tengo mi casa bien protegida, con cerco electrificado y buena iluminación. Además cuento con armas debidamente inscritas, ante cualquier cosa. No creo que me hagan algo, porque tengo cómo defenderme”, dijo.