Haitianos vivían en casas improvisadas, con camas de palo y tomando agua de río en Natales

Indignación causaron las malas condiciones de un grupo de haitianos que vivía en instalaciones de nylon, durmiendo en camas de palo y tomando agua de un río en Puerto Natales.

Una persona que conoce a los ocho extranjeros afectados relat√≥ el maltrato vivido y hasta el posible delito de trata de personas del que fueron v√≠ctimas, el cual ya est√° siendo investigado por Carabineros, lo que fue recogido por el Diario El Ping√ľino.

“Ellos estaban buscando a una persona con la que pudiesen hablar en creole (dialecto haitiano), porque estaban buscando trabajo luego de ser despedidos. As√≠ los conoc√≠ yo”, relat√≥ Mar√≠a Bel√©n Davey, dirigenta vecinal natalina que se encarg√≥ de denunciar las p√©simas condiciones en que viv√≠an ocho ciudadanos de nacionalidad haitiana en la localidad de Seno Obstrucci√≥n, en la provincia de √öltima Esperanza.

El tema radic√≥ en c√≥mo y por qu√© estos ocho trabajadores extranjeros hab√≠an quedado desempleados y estaban en b√ļsqueda de un traductor que lograra transmitir lo que ellos quer√≠an contar.

El relato, celular en mano y ocupando un traductor, dejó sin palabras a María. Dijo no poder creer que lo escuchado estuviese ocurriendo cerca de Puerto Natales, donde ella es la presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos.

“El exjefe les hizo firmar una renuncia voluntaria y ellos andaban buscando qui√©n les pod√≠a ense√Īar espa√Īol para conseguir trabajo, porque si a ti te despiden necesitas tener un contrato indefinido para tener tu documentaci√≥n migratoria para estar en el pa√≠s”, cont√≥ Davey.

Entonces, se juntaron y “con mi ingl√©s asqueroso, porque no s√© hablar ese idioma, tratamos de comunicarnos. Y mediante el celular y el traductor de Google, pudimos comunicarnos casi con monos√≠labos, pero pudimos hablar. Les pregunt√© cu√°ndo hab√≠an llegado, c√≥mo soportaban el fr√≠o, porque andaban muy desabrigados, lo √ļnico que ten√≠an eran guantes para las manos”.

“Me respondieron que antes trabajaban con un tal Jaime. Intrigada, les pregunt√© con qui√©n, y ah√≠ ellos me mostraron unos videos. Ah√≠ dije no, eso no puede ser cierto. No puede estar sucediendo esto en Puerto Natales. Ellos me contaron que los hac√≠an trabajar todas las horas que hab√≠a luz. Trabajaban, trabajaban, trabajaban. Les descontaban la comida, las botas para su labor, hasta los pasajes con los que llegaron a la regi√≥n”, relat√≥.

Pero lo más grave no sería eso, sino cómo vivían y lo que tenían que hacer en más de una ocasión.

Seg√ļn la dirigenta comunal, los extranjeros viv√≠an a la intemperie. Si necesitaban orinar o excretar ten√≠an que hacerlo al aire libre. Ten√≠an un ba√Īo que no contaba con techo y su inodoro consist√≠a en tablas de madera y no contaban con agua potable, siendo el agua del r√≠o m√°s cercano su fuente de hidrataci√≥n.

Sin embargo, a√ļn m√°s grave ser√≠a la posible trata de personas.

“Lo que pasa es que, por otro lado, hoy est√° en investigaci√≥n, por parte de la Fiscal√≠a y la Polic√≠a de Investigaciones respecto de las condiciones en que ellos llegaron ac√°. Ah√≠, eventualmente, podr√≠a haber una situaci√≥n de trata de personas, porque a√ļn no se sabe la forma en que ellos fueron contactados por estos empresarios de Puerto Natales”, cont√≥ Davey.

El teniente de la Segunda Comisaría de Puerto Natales, Jonathan Jiménez, explicó la situación y la denuncia que recibieron en sus oficinas respecto de este hecho.

“No le puedo entregar datos muy espec√≠ficos al respecto. Por ejemplo, viv√≠an en unas pseudo casas, construidas con tablones y forradas con nylon, dorm√≠an en camas hechas de palos, no ten√≠an agua potable para el consumo. M√°s que eso no le puedo decir. Nosotros acogimos la denuncia y pusimos todos los antecedentes a disposici√≥n del Ministerio P√ļblico, en este caso, la Fiscal√≠a de Puerto Natales”, explic√≥.

Agreg√≥ que “actualmente, es un proceso de investigaci√≥n el cual se est√° llevando a cabo. Con el tiempo y los plazos que la Fiscal√≠a dispone. El caso gira en relaci√≥n con las condiciones laborales”.