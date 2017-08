SS Valdivia descarta irregularidades en construcción de Cecosf de Nontuelá

El Servicio de Salud Valdivia descartó irregularidades en la construcción de Centro Comunitario de Salud (Cecosf) de Nontuelá, tras críticas de la Fenats del ente gubernamental.

La dirección del Servicio de Salud Valdivia aseguró que no existen irregularidades en dicha obra en la comuna de Futrono, indicando que las observaciones de un informe preliminar de Auditoría Interna fueron subsanadas dentro de los plazos.

El director subrogante del organismo, Eduardo Barrientos, dijo que para este proyecto resta la autorización sanitaria para que el Cecosf esté a disposición de la comunidad de Nontuelá.

Las respuesta se da luego que la Fenats del Servicio de Salud Valdivia solicitara a la Contraloría indagar el por qué, a su juicio, no se habrían hecho las correcciones o un plan de mejora interno, en el que el presidente gremial realiza cuestionamientos sobre boletas no cobradas o de garantía no vigentes.

Acerca de esto último, el servicio informa que aquellos dichos son una información absolutamente falsa, más aún cuando actualmente existen boletas de garantía aún vigentes. Por ello, el organismo se reservó su derecho de emprender acciones legales contra quienes resulten responsables, ya que -indican- se está ante un hecho de difamación pública de la institución.

