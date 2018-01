Vocero de los Laicos de Osorno: no nos sorprende que el Papa defienda al obispo Barros

Jueves 18 enero de 2018 | Publicado a las 11:52 · Actualizado a las 12:34

El vocero de los laicos de Osorno, Mario Vargas, en conversación con Radio Bío Bío, dijo no sentirse sorprendido luego de que el papa Francisco defendiera al obispo Juan Barros, quien es sindicado como encubridor de los abusos cometidos por Karadima.

Recordemos que esta mañana, al ser consultado sobre la situación del cuestionado obispo de Osorno, el romano pontífice sostuvo: “El día que me traigan una prueba voy a hablar”, agregando que no hay una sola prueba en su contra y que todo era una calumnia.

Estas palabras causaron molestia entre la agrupación de laicos, tal como sostuvo Vargas, y agregó que no le sorprende el “apoyo incondicional” del líder de la Iglesia Católica hacia Barros, y recordó que en 2015 Jorge Mario Bergoglio dijo que estas acusaciones eran obras de zurdos y tontos, una “macana” inventada para desacreditar al párroco.

Asimismo el vocero de los laicos se refirió a la carta envida por Juan Carlos Cruz -una de las victimas de Karadima– donde describía los abusos y daba cuenta que Barros estaba presente, pero no hizo nada. Si estas no son pruebas suficientes, ya no sabemos qué pensar, dijo.

Barros no se da cuenta del dolor que causa en nuestra ciudad

El movimiento de los laicos lleva 3 años movilizándose en Osorno -desde la llegada de Juan Barros- y según explicó el vocero, el cuestionado obispo no se da cuenta del dolor que ha causado en la zona su presencia y dijo que se sienten abandonados por la jerarquía de la Iglesia Católica, que está al tanto de esta situación.

Nos dolió ver a Barros participando en las misas con el Papa

Vargas además sostuvo que les dolió ver a Barros participando de las misas realizadas por el papa Francisco, y dijo no comprender cómo comulgó con un victimario, hecho que a su parecer revictimiza a quienes sufrieron de abusos.



