Osorno podría entrar en crisis sanitaria de no retomar proyecto de relleno en Curaco

La provincia de Osorno podría entrar en una crisis sanitaria si es que el proyecto del relleno sanitario en Curaco no se retoma a la brevedad.

Conocida es la saturación del actual vertedero ubicado en el mismo sector, a cinco kilómetro de la ciudad, por la ruta U-400.

Recientemente la Contraloría emitió los resultados de un informe de seguimiento a las gestiones realizadas a la seremi de Salud, para fiscalizar los acopios legales de basura de toda la región.

En la provincia, los resultados fueron categóricos. El ente contralor confirmó que desde la cartera, los monitoreos y acciones no ha sido las suficientes, conminándola a establecer diversas medidas para agilizar los permisos de funcionamiento que extiendan la vida útil.

También se solicitó un plan de revisión constante de los basurales, incluso un en un plazo de 60 días de forma inicial, el que venció el 5 de agosto pasado.

Municipios sancionados

También se sancionó a cuatro municipios de la provincia. Puerto Octay y Purranque deberán regularizar el cierre de sus vertederos, mientras que en el caso de Río Negro y Osorno, estos deberán actualizar legalmente sus planes de cierre; en el caso específico de la capital provincial, se instruyó un sumario que determine las responsabilidades del atraso en esta tarea.

Recientemente en el concejo municipal se aprobó la extensión de plazo, por un año más del particular que tiene la concesión en la administración del vertedero. Esta persona sería Claudio Contreras Villalón, hermano de quien anteriormente cumplió la misma función.

El alcalde Jaime Bertín señaló que es algo necesario, debido a la dificultad que significaría conseguir otra empresa que se traslade con maquinaria y operaciones, por sólo un año hasta el lugar.

Pese a ello, el concejal Osvaldo Hernández rechazó la moción, de hecho, fue el único. En la ocasión acusó que no se estarían cumpliendo las bases establecidas por el propio municipio, acusando falta de fiscalización.

Una de las preocupaciones, es la situación de los líquidos lixiviados. La Contraloría en su informe confirmó que el actual sistema que tiene el vertedero es rudimentaria, y que se tienen que tomar acciones para evitar daños ambientales.

Las críticas de Hernández tuvieron una fuerte respuesta del alcalde Jaime Bertín, quien en términos generales reconoció que actualmente el vertedero está saturado y hay varias situaciones que no podrán ser cumplidas, incluso que revisten multas.

El basural no se puede cerrar

Pese a ello, insistió en que el basural no se puede cerrar, ni siquiera por que las bases no se estén cumpliendo, pues los efectos serían dramáticos para toda la provincia. No hay que olvidar que Curaco recibe los desechos de todas las comunas de Osorno.

De hecho, el alcalde informó en la sesión del Concejo que el grado de saturación es tal que ya no hay más terreno donde disponer basura, por lo que las soluciones tienen que ver con compactar los desechos, para dar más espacio, dentro de lo que se pueda, en el mismo recinto.

En toda caso, la saturación del vertedero no se debe sólo a la domiciliaria. En la actualidad hay por lo menos 60 empresas e instituciones que mantienen contratos como sobreproductores con el municipio de Osorno.

Falta de fiscalización

A juicio de Ricardo Becerra, presidente de la red ambiental ciudadana, la falta de fiscalización ha sido evidente en este tema, no sólo desde el municipio, sino también desde la seremi de Salud y otras entidades fiscalizadoras.

La preocupación está precisamente en los denominados sobreproductores, pero también de los particulares que acuden hasta el vertedero, muchas veces de manera irregular, pues se carece de barreras de acceso u otro tipo de medidas que eviten que cualquiera vaya y lance sus desperdicios.

Por todas esta situaciones, es que urge retomar la construcción del relleno sanitario en Curaco, emplazado un kilómetro antes del actual vertedero, pero que se mantiene postergado por un problema en el terreno, sin una fecha realmente clara para su reactivación.

De acuerdo al alcalde Jaime Bertín, es la única salida, pues no se puede habilitar otro lugar para la disposición de basura, ante la actual normativa medioambiental.