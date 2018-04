El día en que Hamilton detalló sin tapujos abusos de Karadima: "Algo se quebró en mí"

James Hamilton es una de las víctimas de Fernando Karadima. Durante su juventud fue abusado por el sacerdote y este fin de semana se reunirá con el papa Francisco, en Roma, para relatarle lo ocurrido.

En abril del 2010, un reportaje de Informe Especial de TVN abordó este caso, entrevistando a denunciantes, entre ellos, Hamilton.

En esa ocasi√≥n detall√≥ c√≥mo fue el d√≠a en que fue abusado por el p√°rroco, en un sof√°, frente a un televisor. “Yo quer√≠a conversar, ver qu√© pensaba √©l, si yo ten√≠a vocaci√≥n o no, y pensar si en alg√ļn momento pod√≠a irme al Seminario”, relat√≥.

Sin embargo, todo cambi√≥ de manera repentina. “Est√°bamos sentados al lado, me agarr√≥ la pierna, como un pap√°. Me da un toquecito, me apoy√≥ la mano en los genitales. Yo ah√≠ me borr√©”, se√Īal√≥.

“Me excit√©, no me hab√≠a pasado nunca. Nunca me hab√≠an atra√≠do los hombres, me encantaban las mujeres. En ese momento qued√© helado, petrificado, no me pod√≠a mover”, lament√≥, a√Īadiendo que “empez√≥ a masturbarme y tuve un orgasmo. Ah√≠ algo se quebr√≥ en m√≠”.

A continuación la declaración de James Hamilton: