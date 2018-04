Contralor adelanta resultados de auditoría y revela pensiones irregulares en Carabineros

El contralor de la Rep√ļblica, Jorge Berm√ļdez, se√Īal√≥, en entrevista con nuestro medio asociado CNN Chile que en los pr√≥ximos d√≠as presentar√° la auditor√≠a realizada a la Direcci√≥n de Previsi√≥n de Carabineros, la que calific√≥ como ‚Äúp√©sima‚ÄĚ.

En la fiscalización se revelan una serie de asignaciones que no corresponden a la realidad funcionaria de las personas, como por ejemplo, nominar a funcionarios cerca de retirarse en zonas extremas, para abultar las cifras que recibirán como pensión.

Adem√°s, Berm√ļdez detall√≥ que existen civiles que han obtenido pensiones bajo este sistema sin jam√°s haber trabajado al interior de la instituci√≥n, e incluso recibiendo montep√≠os sin haber estado casados.

El contralor indic√≥, adem√°s, que a√ļn no encuentra explicaci√≥n para que el organismo no haya detectado con anterioridad el millonario fraude en Carabineros, por lo que se√Īal√≥ que al menos 2 funcionarios de la Contralor√≠a fueron desvinculados por su responsabilidad.

Sin embargo, fue claro en se√Īalar que Contralor√≠a s√≠ “estuvo ah√≠”; refiri√©ndose a que hizo su trabajo, pero a partir de denuncias que estaban mal hechas.

“Uno se pregunta: ¬ŅD√≥nde estuvo la Contralor√≠a? La Contralor√≠a estuvo, pero no detect√≥ el fraude (…) No lo detect√≥ porque, en su momento, recibi√≥ denuncias que estaban mal hechas y que por lo tanto no fueron atendidas debidamente”, detall√≥.

Berm√ļdez asegur√≥ que, pese a que el a√Īo pasado el ente contralor realiz√≥ m√°s de 400 auditor√≠as a distintos municipios que derivaron en sumarios y denuncias al Ministerio P√ļblico, por el cobro indiscriminado de horas extra, no puede dar fe de que este tipo de malas pr√°cticas no se contin√ļen realizando.

Adem√°s, dijo que a√ļn no ha tomado raz√≥n del decreto promulgatorio sobre el nuevo Servicio Nacional del Consumidor, ya que existe discordancia entre lo que sentenci√≥ el Tribunal Constitucional, que le quit√≥ facultades sancionatorias al organismo; y el oficio que envi√≥ finalmente la C√°mara de Diputados y que firm√≥ el presidente Sebasti√°n Pi√Īera.