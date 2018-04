Parlamentarios solicitan a Gobierno condenar violencia de Israel contra palestinos de Gaza

Un grupo de diputados y senadores llegó hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores para hacer entrega de una carta al canciller Roberto Ampuero, solicitando a través del escrito condenar la violencia y represión del ejército de Israel contra palestinos en Gaza.

Lo anterior, luego que el pasado viernes se produjera la muerte de 18 personas en Gaza tras las manifestaciones llevadas a cabo durante la conmemoraci√≥n del ‚ÄúD√≠a de la Tierra Palestina‚ÄĚ; en la llamada ‚ÄúGran Marcha del Retorno‚ÄĚ.

Fueron los diputados Sergio Gahona (UDI), Jorge Brito (RD) y Sandra Amar (UDI), m√°s los senadores Alfonso de Urresti (PS) y Francisco Chah√ļan (RN), quienes asistieron a la reuni√≥n con Roberto Ampuero.

La instancia fue valorada por Chahuán, quien agradeció a Cancillería por la disposición en esta temática y destacó que Chile sea de los primeros en pronunciarse al respecto.

“Esto demuestra que el Estado de Chile ha tenido una posici√≥n un√≠voca en t√©rminos del respeto de los derechos inalienables del Pueblo Palestino -el derecho al retorno y a la autodeterminaci√≥n- y el derecho de dos estados a vivir en fronteras seguras. Este es un tema de fondo, por lo mismo le hemos pedido al canciller Ampuero generar una agenda amplia que permita ejercer la presi√≥n necesaria ante organismos internacionales para que la soluci√≥n de dos estados sea una soluci√≥n viable‚ÄĚ, declar√≥.

Por su parte, el diputado RD Jorge Brito tambi√©n destac√≥ que Canciller√≠a se pronunciara respecto de este tema; evitando ser c√≥mplice de “una matanza”.

‚ÄúEs importante que Chile sea activo y no c√≥mplice de una matanza que no solo acaba con vidas de inocentes, sino que tambi√©n vulnera el derecho internacional. En nuestro pa√≠s existe una transversalidad de pol√≠ticos preocupados de lo que ocurre en Palestina y preocupados de que Canciller√≠a tome parte activa en la paz y no en el conflicto‚ÄĚ, indic√≥ el parlamentario.

La carta entregada a Ampuero, firmada por 5 senadores y 23 diputados, solicita específicamente al Gobierno de Chile ejercer presión ante organismos internacionales para que Israel finalice la ocupación en territorio palestino; respetando el derecho internacional tal como lo exige la ONU, pero algo que no ha sido acatado hasta el momento.