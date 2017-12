Creativo de Gastón y Nova pelea contra J.A. Kast luego de ser acusado de operador político

Miércoles 27 diciembre de 2017 | Publicado a las 17:15 · Actualizado a las 17:34

Gastón y Nova son una pareja de caricaturas que se ha vuelto protagonista de las redes sociales del Ministerio de Energía. Con mucho éxito, y explotando los íconos de la cultura popular, han aumentado el nivel de seguidores de las cuentas y han “aterrizado” un tema muchas veces complejo y técnico.

César Leiva, publicista y magíster en comunicación estratégica, es uno de los dos creativos detrás de los personajes y quien hoy protagonizó un fuerte enfrentamiento en Twitter con el excandidato presidencial José Antonio Kast.

Luego de que Leiva dijera a la prensa que no pretendía quedarse trabajando en el ministerio para un próximo gobierno -a pesar de los deseos del actual ministro, Andrés Rebolledo- Kast lo acusó de operador político y de utilizar sus dibujos con finen propagandísticos.

“Operadores políticos: media jornada trabajando para el Ministerio de Energía, media jornada trabajando para la campaña de Guillier. Son ellos los que le meten la mano al bolsillo a todos los chilenos (…) Lamentable que una buena idea, como promover eficiencia enérgetica, se haya usado políticamente y luego de gastar recursos públicos, “creativos” se la quieran apropiar. Al final, Gaston y Nova terminan siendo operadores políticos del Gobierno de turno y no una política de Estado”, disparó el todavía diputado de la derecha más dura.

Respuesta

Rápidamente, Leiva argumentó a Kast. “Ven que ustedes no tienen ningún respeto por el aparato público? Por eso no me voy a quedar José. Yo entré por concurso público. Tengo un MG en comunicación digital y no soy un operador político. Por lo demás leete la ley de DDI, no nos estamos apropiando de algo que creamos”, fue parte de la respuesta.

“Estás bien traumado con eso de los “operadores políticos” una cosa es tener pensamiento y convicciones políticas ( las tengo) y otra muy distinta ser OOPP. Ni siquiera militó en un partido. Qué crees que un trabajador no puede tener postura política?“, insistió el creativo.

Por último, y buscando la tranquilidad de los miles de seguidores de estas caricaturas, César Leiva aseguró que “Gastón y Nova son parte de un recurso intangible del Ministerio. Dejaremos todo lo necesario para que puedan darles continuidad. Ahora, es cosa de quién venga si quiere o no…”.