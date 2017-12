Rescatan a yatista francés que naufragó en Cabo de Hornos: sobrevivió a olas de 6 metros

Un yatista francés, especialista en regatas, fue rescatado por la Armada Chilena este jueves en el mar de Cabo de Hornos, luego que este perdiera el control de la embarcación y cayera al agua, enfrentándose así a un complicado mar con olas de 6 metros.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:23 de este jueves, cuando una señal de emergencia se activó a 50 kilómetros al sur de la Isla de Cabo de Hornos, lo que puso en funcionamiento al Servicio de Búsqueda y Salvamiento Marítimo de Punta Arenas.

De inmediato, la Armada chilena desplegó aviones, helicópteros y personal de emergencia de distintas áreas para encontrar y salvar al afectado.

Fue el helicóptero naval 54 que logró el rescate, desembarcando a nadadores expertos en la zona quienes concretaron el salvamiento del francés Yves Le Blevec.

Desde la Armada aseguraron que “el tripulante se encuentra fuera de riesgo vital y al momento de ser rescatado fue trasladado a la ciudad de Puerto Williams, donde recibió las primeras atenciones médicas con apoyo”.

En tanto, organizaciones relacionadas al deporte destacaron y agradecieron la ayuda.

Our friend @yvesleblevec has been rescued after capsizing with his trimaran rounding #capehorn #chile. Thanks to @Armada_Chile for taking care of us! https://t.co/CNWILDPVQY

