Patch Adams denuncia mal uso de video en campaña de Piñera: "De ninguna manera lo apoyo"

Luego que el candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, agradeciera el apoyo que Patch Adams le entregara camino a la segunda vuelta presidencial de este domingo, desde la fundación del reconocido médico desmintieron que Adams haya apoyado o que vaya a apoyar al expresidente a futuro.

A través de un contacto, la postura de Adams fue confirmada a BioBioChile por el asistente del reconocido galeno, Derek Busby, quien -además- señaló que un comunicado oficial acerca del tema iba a ser emitido dentro de la jornada.

De esta forma, y a través de Twitter, fue el mismo Patch quien ratificó su postura, indicando “amigos chilenos, estoy preparando una declaración, pero quiero que sepan que no apoyo, DE NINGUNA MANERA, la candidatura de @sebastianpinera y mucho menos su propuesta política para Chile. Su uso de mi imagen ha sido (engañoso) y pido que la dejen de usar para su campaña”.

Amigos chilenos, estoy preparando una declaración, pero quiero que sepan que no apoyo, DE NINGUNA MANERA, la candidatura de @sebastianpinera y mucho menos su propuesta política para Chile. Su uso de mi imagen ha sido engañaso y pido que la dejen de usar para su campaña.

A ese escrito le siguió la explicación del porqué del video, el cual Adams grabó para “expresar el gran cariño que siento por la gente de Chile”.

“No me atrevería a opinar sobre campañas ni políticos en otros países cuando no tengo toda la información necesaria. Perdón por la confusión que esto ha causado”, añadió.

En el video usado sólo quería expresar el gran cariño que siento por la gente de Chile. No me atrevería a opinar sobre campañas ni políticos en otros países cuando no tengo toda la información necesaria. Perdón por la confusión que esto ha causado.

— Patch Adams (@realpatchadams) 14 de diciembre de 2017