Boric y Jackson votarán por Guillier para "evitar gobierno" de Piñera con J. A. Kast

En una declaración pública, el diputado del Frente Amplio, Gabriel Boric, explicó el porqué en la segunda vuelta presidencial de este domingo votará contra el expresidente Sebastián Piñera, marcando por la carta de Fuerza de Mayoría, el senador independiente Alejandro Guilier.

“Siempre he creído que quienes tenemos un liderazgo político tenemos el deber de dar cuenta de nuestras opciones y acompañarlas con argumentos que puedan ser debatidos en el espacio público”, dijo Boric, quien recalcó que lo anterior es preponderante durante una elección presidencial.

En su misiva, el legislador sostuvo que el proyecto que representa el Frente Amplio, conglomerado que fue representado en primera vuelta por Beatriz Sánchez, los hizo “merecedores de la confianza de miles de chilenos y chilenas”, lo que gatilló un quinto de las preferencias en la presidencial y 20 diputados además de un senador en la parlamentaria, motivo por el cual “correspondía que tomáramos una posición ante el nuevo escenario”.

Lee también: Frente Amplio intensifica debate por apoyo a Guillier: bloque se encuentra dividido

No obstante, tras la primera vuelta, y pese a que -acusó- interpelaron a Guillier “a tomar definiciones claras sobre los temas que convocaron a más de 1.300.000 personas a confiar en nuestro proyecto”, el candidato a la presidencia habría decidido, a su juicio, tomar una posición más conservadora, “otorgando más relevancia a un equipo económico que parecía más preocupado de tranquilizar al gran empresariado que de conectar con los anhelos y esperanzas del pueblo de Chile”.

Pese a que había barajado la opción de anular este domingo, y a que le parece “violento” votar entre dos candidatos que no lo representan en nada, Boric llegó a la conclusión que, inevitablemente, debe la llegada de una derecha “profundamente retardataria” no lo afectaría a él como el “hombre, heterosexual, blanco, chileno y diputado” que es, sino que a miles de chilenos no tan privilegiados como él.

En su opinión, la derecha que tiene la posibilidad de volver a gobernar está compuesta por quienes “se opusieron al divorcio, a la igualdad de los hijos nacidos fuera del matrimonio, que defendieron la dictadura y que hoy se oponen al aborto, al matrimonio igualitario, ven la inmigración como amenaza y quieren militarizar La Araucanía (como ha dicho explícitamente J.A. Kast)”.

Es por eso que, responsablemente, dijo, no puede contribuir a ver a Sebastián Piñera transformándose en presidente de la República por segunda vez.

Decisión de Jackson

A través de su cuenta oficial de Twitter, Giorgio Jackson compartió con sus seguidores un comunicado en el cual, al igual que su compañero de la Cámara Baja, sentencia que no puede dejar que Sebastián Piñera llegue al poder junto a José Antonio Kast.

Jackson, además, concordó con Boric a la hora de recordar que pese a que le pidieron a Guillier definirse ante temas que ellos como Frente Amplio enarbolaron como banderas de campaña, el senador sólo dio reacciones ambiguas y confusas, las cuales, dijo, esperan que no le cuesten la elección.