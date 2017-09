Iglesia y Estado: La carta del pastor luterano que pide perdón tras críticas en Te Deum

Este miércoles, el pastor de la Iglesia Luterana en Valparaíso, Rodolfo Olivera Obermöller, se refirió a las críticas emitidas por el credo evangélico hacia el gobierno de Michelle Bachelet este pasado domingo, donde se cuestionó duramente la agenda valórica de la Presidenta y los proyectos de ley que recientemente se han aprobado y discutido; el aborto en 3 causales y el matrimonio igualitario.

Olivera, en una carta llamada “Iglesia y Estado”, pidió perdón a los chilenos por haber presenciado “la peor cara de la iglesia” y se mostró avergonzado por las críticas a la agenda valórica del Estado, señalando que nadie está obligando a los religiosos a utilizar los nuevos derechos que se han aprobado (y otros que están en los planes).

“Pido perdón (…) a los chilenos que vieron una vez más la peor cara de la iglesia. Me parece vergonzoso que la agenda valórica sea lo único que escuchamos de pastores que debieran predicar el amor de Dios. ¿Acaso el Estado les obliga a abortar? No. ¿Acaso el Estado les obliga a contraer matrimonio homosexual? No“, comentó.

Además, cuestionó fuertemente a quienes se muestran en contra de las nuevas leyes aprobadas y aclaró que hay una separación entre el Ejecutivo y la Iglesia: “¿Por qué se afanan en privar a los chilenos de sus bien ganadas libertades, en vez de educar a sus fieles para que hagan lo correcto desde su propia libertad en la fe? ¿Qué parte no entendieron las iglesias sobre la separación entre Iglesia y Estado en la Reforma?“, escribió a diario La Tercera en una carta al director llamada “Iglesia y Estado”.

Recordemos que durante el Te Deum de este pasado domingo, Eduardo Durán Salinas, pastor y candidato a diputado por Chile Vamos, emplazó a Bachelet por estos proyectos de ley (aborto, matrimonio homosexual) y criticó que “movimientos minoritarios” hayan logrado instalar ideas “que ni siquiera cuentan con el respaldo de la mayoría de la ciudadanía”.

A esto se sumaron los cánticos y gritos que recibió la mandataria, como “asesina” y “vergüenza nacional”, además de los aplausos de reconocimiento para Sebastián Piñera en medio del Te Deum; en señal de una mayor afinidad con los valores de su posible gobierno en comparación con el actual.

En consecuencia, este miércoles un sector del evangelismo anunció el quiebre de relaciones con el Gobierno tras las reacciones de la política nacional ante los dichos de Durán en el Te Deum.