Iglesia Evangélica anuncia quiebre con el Gobierno tras polémico Te Deum

En la Catedral Evangélica de Santiago, los principales obispos y pastores evangélicos manifestaron su total apoyo al discurso expresado en el Te Deum y confirmaron su quiebre en las relaciones con el Gobierno, “debido a la instrumentalización política que La Moneda estaría realizando a través de algunos funcionarios”.

En una vocería encabezada por Cristian Nieto, director de comunicaciones del Concilio Iglesias Evangélicas, respaldaron los emplazamientos que fueron emitidos por el credo durante la ceremonia del domingo e insistieron en que su sector votará siempre por aquellos que concuerden en sus postulados valóricos. “Basta de decirnos que somos unos canutos fanáticos”, sostuvo.

Respecto a las críticas de la vocera de Gobierno, Paula Narváez, señalaron que “no nos parece justo que una ministra de Estado diga que nosotros hemos sido irrespetuosos con la Presidenta. Eso no es verdad (…) Una cosa distinta es que a la Presidenta no le hayan gustado los aplausos (a Piñera), eso no lo podemos manejar”, agregó.

“Estamos en un enfriamiento que no buscamos, que no queremos, pero que nos han acorralado por intentar poner en nosotros cosas que no hemos dicho y que no hemos hecho”, insistió.

Asimismo, se desligaron de los ataques de los fieles afuera de la catedral, donde algunos le gritaron asesina a la Mandataria por promover la ley de aborto en 3 causales. “Nosotros no podemos hacernos cargo de los estados emocionales de las personas, por lo menos de los que estaban afuera”, dijo Nieto.

“Somos una iglesia amorosa e inclusiva”, aseguró.