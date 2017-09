Piñera quiere debatir sólo con Guillier y Sánchez para evitar que parezca un "ring de box"

El expresidente y candidato de Chile Vamos, Sebastián Píñera, en la presentación de su campaña #SeptiembreUnidos, en el Parque O’Higgins, llamó a dejar de lado las descalificaciones entre los aspirantes a La Moneda y trabajar juntos por el país.

En ese sentido, llamó a los candidatos presidenciales a tener un debate de ideas, sin transformar la instancia en un ring de boxeo.

“Lo que nosotros creemos importante es que el debate, sea un debate de ideas, de propuestas, de futuro, de soluciones y no como algunos debates que parecen más un ring de box, donde parece de quién descalifica más y quién insulta más. Eso no le hace bien a la política ni al país”, aseguró.

Lo anterior, luego que el equipo del exmandatario pidiera que el debate del próximo 20 de octubre, organizado por Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), se realice en dos tandas: primero, un foro entre Piñera, Guillier y Sánchez. Y en segundo lugar, otro donde se enfrenten Carolina Goic, Marco Enriquez-Ominami, Jose Antonio Kast, Alejandro Navarro y Eduardo Artés.

El anuncio fue inmediatamente cuestionado por la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, quien señaló que la carta de Chile Vamos teme a una debate lleno de descalificaciones como el que protagonizó su sector de cara a las primarias de julio pasado. “No tiene por qué replicarse esa situación”, aseguró.

En tanto, Marco Enríquez-Ominami también se sumó a las críticas. “El negocio de Piñera, porque la elección para él es un negocio, es que haya menos debate. Es anestesiar a Chile. Se ha arrancado sistemáticamente de los debates, le ha faltado el respeto al público al mandar asesores”, aseguró.

Ante dicho escenario, ME-O le planteó una propuesta: “Él impuso que no iría a ningún debate porque hay muchos candidatos y pocos minutos. Entonces le pido que sea coherente y done los minutos de la franja televisiva, ya que no le gusta tener pocos minutos. Así, los que sí queremos debatir, tendremos más minutos”, recalcó.

Comité de Inteligencia

Además, en la actividad, anunció una propuesta para crear un Comité de Inteligencia para combatir el crimen organizado y los ataques incendiarios que se registran en la zona del conflicto Mapuche.

En concreto, la idea es que esta instancia sea liderada por el Presidente de la República, incluídos los jefes de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas para dar paso a un plan preventivo, aseguró.

Respecto a este punto, Andrés Chadwick, miembro del comando de campaña de Piñera, explicó que esta propuesta permitirá reemplazar la actual Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

En el mismo sentido, el diputado de Renovación Nacional, Nicolás Monckeberg, también apoyó la medida y aseguró que si Piñera resulta electo se va a trabajar por la prevención de este tipo de delitos.