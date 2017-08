Helia Molina: "Voy a la fiesta de los violadores que me invitó la presidenta de la UDI"

La exministra de Salud del Gobierno de Bachelet, Helia Molina, respondió con ironía a los cuestionamientos de la oposición respecto a la confirmación del Tribunal Constitucional a la causal de violación.

Tras la ratificación del lunes pasado, la timonel UDI Jacqueline van Rysselberghe dijo que van “a estar viendo que el diagnóstico de inviabilidad esté bien hecho y no se estén haciendo falsos diagnósticos. Además vamos a ver que esto no sea la fiesta de los violadores, dado que no hay obligación de ratificar la denuncia”.

En ese contexto, Molina respondió a una conversación en Twitter, donde una persona decía irónicamente que “llevamos una hora del aborto aprobado y ya nos hemos practicado 5 en mi familia ¿qué tal ustedes?”.

Acto seguido, irrumpió la exjefa de la cartera: “Yo estoy esperando que me violen. Voy esta noche a la fiesta de los violadores que me invito la presidenta de la UDI”, bromeó.

Si bien luego se disculpo con algunos usuarios por sus dichos, más tarde continuó disparando contra figuras políticas que se mostraron en contra de la iniciativa aprobada el lunes. En concreto, publicó un meme que apuntó hacia la militante DC, Soledad Alvear.

Eso si, esta no es la primera vez que Molina realiza declaraciones polémicas en torno al aborto. En diciembre de 2014, cuando era ministra, cuestionó la postura de los sectores más conservadores. “Esto es bien doble estándar, porque en todas las clínicas cuicas de este país muchas de las familias más conservadoras han hecho abortar a sus hijas. Las personas con más dinero no requieren de leyes, porque tiene los recursos”.

Como sea, en ese entonces, sus dichos la forzaron a renunciar a su cargo y dar paso a la actual ministra, Carmen Castillo.